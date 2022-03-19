ألمانيا: الغاز الروسى يمثل 50% من احتياجاتنا ويستحيل استبداله فورا

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم السبت، إن إمدادات الغاز الروسية تمثل 50% من احتياجاتنا ومن المستحيل استبدالها فورا، مضيفة أن ألمانيا تعمل على تنويع مصادر إمدادات الغاز.





وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أكدت الوزارة، فى بيان، أن على روسيا أن توقف الحرب فورا، مشيرة إلى أن ألمانيا ستواصل دعم استقلال أوكرانيا.

فى وقت سابق اليوم، قال وزير الاقتصاد الألمانى روبرت هابيك، إن ألمانيا - التى تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسى - لديها مخاوف كبيرة بشأن تأمين الإمدادات لفصل الشتاء المقبل، لافتًا إلى أنها تبذل كل ما فى وسعها لتأمين البدائل.

وأوضح "هابيك"، فى تصريحات إذاعية: "إذا لم نحصل على مزيد من الغاز فى الشتاء المقبل، وقُطعت الإمدادات من روسيا، فلن يكون لدينا ما يكفى من الغاز؛ لتدفئة جميع منازلنا والحفاظ على استمرار صناعتنا".