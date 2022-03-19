الصين تنتقد العقوبات الغربية على روسيا: الناتو لا يجب أن يتوسع شرقا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الخارجية الصينية، اليوم السبت، أن العقوبات التى تفرضها الدول الغربية على روسيا بسبب الأحداث فى أوكرانيا صارت "شائنة" بشكل متزايد، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز".





وقال نائب وزير الخارجية لى يو تشينج فى منتدى أمنى فى بكين، إن "العقوبات ضد روسيا صارت شائنة بشكل متزايد"، مشيرًا إلى أن المواطنين الروس يتم حرمانهم من الأصول خارج بلدهم "دون سبب". وتابع: "أثبت التاريخ مرارا أن العقوبات لا يمكن أن تحل المشكلات. تضر العقوبات عامة الناس فقط، وتؤثر على النظام الاقتصادى والمالى.. وتزيد من سوء وضع الاقتصاد العالمى". كما عبر "لى"، عن تأييد بلاده لموقف موسكو المتعلق بحلف شمال الأطلسى، قائلا إن الحلف يجب ألا يتوسع شرقا مما يجعل قوة نووية مثل روسيا محاصرة.

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