روسيا: اقتصاد بلادنا لن ينهار

جدة - نرمين السيد - وكتب مدفيديف فى حسابه على "تلجرام": "إن روسيا لديها العديد من الشركاء الموثوق بهم، ليس فقط فى فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتى، وإنما فى الصين وجنوب شرق آسيا وإفريقيا، وهذه أسواق ضخمة".

وأضاف المسئول الروسى:"لقد مررنا بأزمات وعقوبات وتهديدات وضغوط سياسية أكثر من مرة، فى أعوام 2008 و2014 و2018، فضلا عن عقوبات مختلفة تم فرضها على الاتحاد السوفيتى أكثر من اثنتى عشرة مرة، ولكننا توقفنا منذ فترة طويلة عن الخوف، وبعد ذلك سرعان ما جاء إلينا خصومنا أنفسهم مطالبين بالعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن جميع القضايا".

وأوضح مدفيديف: "أجبرتنا العقوبات السابقة على تطوير بدائل الاستيراد بنشاط فى جميع الصناعات ومجلس الوزراء اتخذ بالفعل قرارات عملية لدعم الناس والاقتصاد وإن هذا يحدث الآن".

وأشار نائب رئيس مجلس الأمن القومى الروسى، إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية بدأت تدريجيا بالتراجع عن مواقفها التى لا تتزعزع، عندما أدلى مسئولون فى واشنطن بتصريحات حذرة بشأن الرفع المحتمل لمعظم العقوبات المفروضة على روسيا.