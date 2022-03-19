بوتين: نرفض الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلن الكرملين أن رئيسى روسيا ولوكسمبورج، فلاديمير بوتين وكزافييه بيتل، ناقشا مستجدات الوضع فى أوكرانيا وحولها، فى ثانى مكالمة هاتفية بينهما منذ مطلع الأسبوع الجارى.





وحسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز"، ذكرت الرئاسة الروسية، فى بيان صدر عنها اليوم السبت، أن بوتين وبيتل، خلال الاتصال الذى جرى بمبادرة من لوكسمبورغج، واصلا مناقشتهما لتطورات الوضع فى أوكرانيا ومنطقة دونباس فى ظل العملية العسكرية التى تجريها موسكو هناك.

وجاء فى البيان: "شدد فلاديمير بوتين على قضية شن القوات الأوكرانية ضربات صاروخية متواصلة على دونيتسك وغيرها من مدن دونيتسك ولوغانسك، ما يؤدى إلى سقوط الكثير من الضحايا بين المدنيين".

وأكد بوتين، وفقا للبيان، على "الطابع غير المقبول" للأنشطة البيولوجية العسكرية التى تحمل موسكو البنتاجون المسؤولية عن ممارستها فى أراضى أوكرانيا، محذرا مما تشكله هذه الأنشطة من "خطر هائل على روسيا وعموم أوروبا".

ولفت البيان إلى أن رئيس لوكسمبورج بدوره أطلع نظيره الروسى على فحوى اتصالاته مع قادة أوكرانيا ودول أخرى، بينما طرح بوتين "تقييماته المبدئية لسير المفاوضات بين ممثلين عن روسيا وأوكرانيا".

وسبق أن أجرى بوتين مكالمة هاتفية أخرى مع بيتل فى 14 مارس الماضى، ضمن سلسلة اتصالات أجراها مع زعماء أجانب على خلفية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.