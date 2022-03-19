وحسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز"، ذكرت الرئاسة الروسية، فى بيان صدر عنها اليوم السبت، أن بوتين وبيتل، خلال الاتصال الذى جرى بمبادرة من لوكسمبورغج، واصلا مناقشتهما لتطورات الوضع فى أوكرانيا ومنطقة دونباس فى ظل العملية العسكرية التى تجريها موسكو هناك.
وجاء فى البيان: "شدد فلاديمير بوتين على قضية شن القوات الأوكرانية ضربات صاروخية متواصلة على دونيتسك وغيرها من مدن دونيتسك ولوغانسك، ما يؤدى إلى سقوط الكثير من الضحايا بين المدنيين".
وأكد بوتين، وفقا للبيان، على "الطابع غير المقبول" للأنشطة البيولوجية العسكرية التى تحمل موسكو البنتاجون المسؤولية عن ممارستها فى أراضى أوكرانيا، محذرا مما تشكله هذه الأنشطة من "خطر هائل على روسيا وعموم أوروبا".
ولفت البيان إلى أن رئيس لوكسمبورج بدوره أطلع نظيره الروسى على فحوى اتصالاته مع قادة أوكرانيا ودول أخرى، بينما طرح بوتين "تقييماته المبدئية لسير المفاوضات بين ممثلين عن روسيا وأوكرانيا".
وسبق أن أجرى بوتين مكالمة هاتفية أخرى مع بيتل فى 14 مارس الماضى، ضمن سلسلة اتصالات أجراها مع زعماء أجانب على خلفية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوتين: نرفض الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية فى أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.