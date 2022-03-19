هنُا الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 pdf من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني، حيث عمليات بحث جوجل تتزايد من قبل الطلاب والطالبات وراء تلك النتائج بعد ان تم الاعلان عن اغلاق ابواب التسجيل على التسجيل على القبول الموازي فى جميع التخصصات التي جاءت أمام الطلاب، على ان نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان بالخطوات طرق الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

هنُا الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

بالرقم الامتحاني بامكانكم اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 حيث سبق وأن تقدم عدد كبير من الطلاب والطالبات على طلبات القبول الموازي لتشير وزارة التربية والتعليم العراقية على وصول أعداد المقبولين على القبول الموازي الى 22 ألف طالب وطالبة بالعراق حيث انتهت وزارة التربية والتعليم العراقية على الانتهاء من عمليات رصد طلبات القبول للمتقدمين على القبول الموازي ليتم الاعلان عن معدلات القبول الموازي فى جميع التخصصات التي جاءت امام الطلاب على ان يتزايد الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل وراء اجراء الاستعلام عن تلك النتائج الكترونياً على نحو نستعرض نتابع مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية من هذا المقال طرق الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نستعرض نتابع مع حضراتكم الان طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي اون لاين على نحو نستعرض نتابع مع حضراتكم من خلال الفقر التالية:-

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي

الدخول على ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج فور تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر على ايقونة استعلام على ان تكون على الفور أمامكم النتائج على الفور

شروط القبول الموازي بالعراق