للمتقاعدين براتب 2000 ريال قرض 2 مليون للسيارات الجديدة والمستعملة

قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بتوفير عدة تمويلات لجميع الأفراد السعوديين والغير سعوديين داخل المملكة العربية السعودية، وأوصت عدد كبير من البنوك والشركات بتقديم التمويل الشخصي، التمويل التأجيري للسيارات، التمويل العقاري، وذلك بعدة مزايا تهدف للسعي إلى تمكين المستفيد من تحقيق أحلامه، والحصول على سيارته التي يريد أن يحصل عليها لاستخدامها في العمل أو العائلة، وتسهيلا له حتى يحصل على حياة مرفهه وجيدة، وتوجد مجموعة كبيرة من البنوك السعودية التي توفر تمويل تأجيري للسيارات المستعملة والجديدة بالتقسيط المريح، والتمويل التأجير التمليكي، ويتم سداد الأقساط على فترة سداد تصل حتى 5 سنوات أو أكثر وفق ما يتم الاتفاق عليه بين العميل والبنك.

تمويل سيارات مستعملة وجديدة للمتقاعدين

من أهم المزايا التي سيمكنك أن تحصل عليها من خلال تمويل السيارات المستعملة أو الجديدة هو أن التمويل بدون تحويل راتب أو بتحويل الراتب كما تود، فلك حرية الاختيار للأنسب لك، قرض سداد المديونية، والتمويل يصل إلى مبلغ مليوني ريال، ولا يتطلب تقديم مقدم، فسوف تحصل على التمويل بإجراءات بسيطة وسريعة، كما أن هناك تأمين شامل على كافة السيارات التابعة لك طوال فترة التمويل، كما أنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أنه يتميز بالمرونة والسهولة وعدم وجود أي غرامات ولا رسوم عند السداد.

شروط الحصول على تمويل السيارات المستعملة والجديدة

متاح الحصول على السيارات للمواطنين السعودين الموظفين والمتقاعدين والغير سعوديين، قرض للعاطلين عن العمل، فهذا التمويل متاح لجميع الأفراد، ولكن كل منهما له شروط ومتطلبات غير الفئة الأخرى، فالمتقاعدين يجب أن يكون الراتب لا يقل عن 2000 ريال ويكون العمر لا يزيد عن 65 عاما، ويتطلب تعبئة نموذج طلب التمويل من خلال بنك الراجحي، وعرض سعر السيارة التي تريدها، وصورة الهوية الوطنية وصورة الإقامة، وتأشيرة جواز السفر، وللعملاء الغير سعوديين فيجب أن يكون الراتب لا يقل عن 2000 ريال للموظف والمتقاعد، والعمر للمقيمين الموظفين لا يزيد عن 60 عاما أما المتقاعدين فسن التقاعد السابق، والسعوديين لهم التمويل براتب 2000 ريال وسن لا يتخطى 65 عاما، وبنفس الأوراق والمستندات السابقة، وكل هذا للعملاء المحول رواتبهم على بنك الراجحي.

كيفية الحصول على تمويل السيارات للعملاء بدون تحويل الراتب

متاح التمويل للمتقاعدين براتب 1900 ريال والموظفين براتب 2000 ريال، وعمر لا يزيد عن 65 عاما، وأن يتم تقديم صورة من الهوية الوطنية والإقامة، وسعر السيارة، وتعبئة نموذج الطلب من بنك الراجحي، وصورة رخصة القيادة، وكشف حساب بنك لمدة 6 أشهر سابقة، وإثبات مصدر الدخل، ويتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي أو الاتصال على رقم خدمة العملاء الجدد 8001241222، ويجب أن تعلم بأن الرسوم الإدارية هي 1% من قيمة المبلغ التمويلي أو بحساب 5000 فقط أيهما أقل.