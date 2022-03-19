نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للسعودي والمقيم 50000 بدون كفيل وبالتقسيط على 24 شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة لكل العملاء الراغبين في الحصول على المقتنيات الشخصية وأيضاً الحصول على الأجهزة الكهربائية فيمكن الحصول على كل ذلك من خلال الحصول على تمويل السلع الاستهلاكية لدى شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية والذى يمتاز بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية ويتمتع أيضاً بالعديد من المزايا الأخرى والتي سوف نتعرف عليها من خلال مقالنا بموقع ثقفني.

للسعودي والمقيم 50000 بدون كفيل لدى شركة اليسر

تمويل السلع الاستهلاكية من شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية متوفر لمختلف العملاء حيث يستطيع السعودي من الحصول على تمويل بقيمة ربما تصل إلى 50 ألف ريال سعودي والغير سعودي يحصل على مبلغ تمويلي ربما يصل إلى 10000 ريال بدون كفيل ويتمتع كذلك تمويل السلع الاستهلاكية بالعديد من المزايا ومنها

يتميز تمويل السلع الاستهلاكية لدى شركة اليسر بأنه متوافق مع الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز تمويل السلع الاستهلاكية من اليسر بأنه متاح بدون كفيل.

يتميز أيضاً تمويل السلع الاستهلاكية من اليسر بأن المتقدم يحصل على فترة سداد مرنة تصل إلى سنتين.

تمويل السلع الاستهلاكية أيضاً ليس له أى رسوم إدارية.

كما أن قرض السلع الاستهلاكية ليس له أى أجور وكالة.

شروط تمويل السلع الاستهلاكية من اليسر للتمويل

يمكن طلب تمويل السلع الاستهلاكية لدى شركة اليسر وأيضاً الحصول على الموافقة الفورية فى حالة توافر الشروط التي وضعتها شركة اليسر وهي

لابد أن يكون المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن 3 أشهر كحد أدنى.

كذلك لابد أن يكون سن المتقدم السعودي وأيضاً المقيم لا يقل عن 22 عام ولا يتعدى 60 عام.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم لديه دخل شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

طلب تمويل السلع الاستهلاكية لدى شركة اليسر للتمويل

يمكن طلب تمويل السلع الاستهلاكية لدى شركة اليسر من خلال الدخول على رابط تمويل السلع الاستهلاكية وبعد الإطلاع على كافة تفاصيل التمويل يستطيع الراغب في طلب التمويل الضغط على طلب التمويل الآن وكذلك ملئ نموذج طلب التمويل لدى شركة اليسر للتمويل من خلال الإنترنت.