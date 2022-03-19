قرض العمل الحر بنك التسليف السعودي وشروط بنك التسليف قرض العمل الحر

قرض العمل الحر بنك التسليف السعودي الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة . العربية السعودية لكافة الموطنين الراغبين في التقديم علي قرض العمل الحر بنك التسليف . كما قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد الفئات المحددة قرض العمل الحر وفقاً لضوابط معينة . كذلك تم وضع شروط الكفيل في قرض العمل الحر بنك التسليف المعلنة علي موقع الوزارة الرسمي . كما أن الشروط المعلنة للفئات المستهدفة تختلف وفقاً للفئة عن غيرها كمثال الشروط للقرض الحر للنساء . تختلف عن شروط القرض للعمل الحر للعاطلين ومن خلال موقعكم المفضل “موقع ثقفني” سنتعرف علي تفاصيل القرض من بنك التسليف قرض العمل الحر المتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

قرض العمل الحر بنك التسليف السعودي بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية

فيما يخص وثيقة قرض العمل الحر التي تم أطلاقها من الوزارة والتي تهدف إلي توثيق أعمالك ومن خلالها . يتم الاستفادة من كافة الخدمات والمميزات التي يتم تقديمه عبر التقديم علي قرض العمل الحر بنك التسليف . كما أن تلك المبادرة المطلقة من الوزارة هدفها هو تنظيم وتحفيز الأعمال الحرة داخل السعودية . كذلك بجانب فتح باب الفرص أمام كافة المواطنين للحصول علي فرص العمل . للمواطنين والمواطنات ويتم الحصول علي قرض العمل الحر بنك التسليف عبر إجراءات . ميسرة وبسيطة للغاية وعبر السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” سنتعرف علي مميزات بوابة العمل الحر .

مميزات قرض العمل الحر بنك التسليف السعودي

بكامل السهولة يتم إصدار الوثيقة الخاصة بالعمل الحر . كما بعد التقديم علي قرض العمل الحر بنك التسليف يتاح حلول متعددة لوسائل دفع رقمية لحامل وثيقة العمل الحر . كذلك بجانب ميزة التسويق بشكل كامل الحرية لكل من يحمل وثيقة العمل الحر . كما يمنحك بنك التسليف قرض العمل الحر بأن يتم فتح حساب بنكي مرتبط بالنشاط الخاص بك . عبر بنك التسليف والقروض الخاصة به يمنحك تخفيضات وباقات متخصصة لكل من يحمل وثيقة العمل الحر . وفي السطور القادمة من “مقال موقع ثقفني” سنعرض تفاصيل شروط الكفيل في قرض العمل الحر بنك التسليف .

شروط الكفيل في قرض العمل الحر بنك التسليف

يجب أن يكون أي كفيل من مواطنين المملكة العربية السعودية .

كما أن بنك التسليف قرض العمل الحر يشرط في تسجيل الضمان أن لا يكون مرتبطاً بالبنك .

يشرط في تسجيل الضمان أن لا يكون مرتبطاً بالبنك . كذلك بجانب أن بنك التسليف يقوم بفحص كافة المستندات المقدمة المرتبطة بالكفيل .

كما أن التقديم علي قرض العمل الحر بنك التسليف بشرط انتظام المقترض بالسداد في الفترات المعلنة من البنك .

بشرط انتظام المقترض بالسداد في الفترات المعلنة من البنك . للحصول علي قرض العمل الحر يجب أن يقوم الكفيل بالتوقيع بشكل كامل علي فواتير السداد .

يجب أن يقوم الكفيل بالتوقيع بشكل كامل علي فواتير السداد . كذلك من الضروري أن يكون عمر الكفيل لا يتعدى عمر 55 عاماً أثناء التقديم علي قرض العمل الحر .

كما من شروط قرض العمل الحر بنك التسليف السعودي أن يكون الكفيل موظفاً في أحدي الجهات الرسمية .

أن يكون الكفيل موظفاً في أحدي الجهات الرسمية . في حالة أن الكفيل يعمل في أحدي الجهات الخاصة يجب أن تكون تلك الجهة مساهمة بها جهة الحكومية بنسبة أكثر من 50% .

كذلك يجب أن تكون كفالة قرض العمل الحر سارية المفعول وقادرة علي سداد القرض بشكل كامل .

سارية المفعول وقادرة علي سداد القرض بشكل كامل . كما أن الكفيل يجب أن يكون صاحب العمل لمقدم طلب الحصول علي قرض العمل الحر .

كذلك من المحتمل أن يكون الضمان المقدم لبنك التسليف قيمته تساوي أو قد تزيد عن قيمة قرض العمل الحر .

. تختلف شروط قرض العمل الحر للعاطلين بدون كفيل عن تلك الشروط المعلنة .

ما هي الفئات المحددة قرض العمل الحر

تعرفنا عبر السطور السابقة من مقال اليوم “بموقع ثقفني” علي العديد من تفاصيل قرض العمل الحر وخلال السطور القادمة . نعرض الفئات المحددة في قرض العمل الحر كالآتي :-

أي مواطن سعودي غير مندرج تحت أي أنظمة مالية بالسعودية . كما يمنح قرض العمل الحر بنك التسليف السعودي لكافة العاطلين عن العمل بدون أي دخل شهري . كذلك بجانب منح قرض العمل الحر لأي موظف راتبه 14 ألف ريال أو أقل من ذلك الراتب . خلال السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” سنتعرف علي خطوات التقديم علي قرض العمل الحر بنك التسليف .

خطوات التقديم علي قرض العمل الحر بنك التسليف

يتم تسجيل الدخول علي الموقع الرسمي لمنصة العمل الحر الخاضعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

. كما يمكن التقديم علي قرض العمل الحر بنك التسليف عبر منصة النفاذ الوطني الموحد .

عبر منصة النفاذ الوطني الموحد . بعد تسجيل الدخول يتم عبر الصفحة الرئيسية للموقع تحديد قرض العمل الحر المرغوب عبر قائمة القروض .

المرغوب عبر قائمة القروض . كذلك بعد الخطوة السابقة الخاصة بتحديد القرض يتم بعدها الضغط علي كلمة “اختيار” .

تفتح صفحة جديدة تحتوي علي كافة تفاصيل قرض العمل الحر بنك التسليف السعودي .

وسائل التواصل للحصول علي قرض العمل الحر من بنك التسليف

يمكنك التواصل مع بنك التسليف عبر رقم الهاتف 920008002 . كما يمكن التواصل والاستعلام عبر موقع البنك الرسمي وذلك من يوم الأحد حتي يوم الخميس بإرسال الاستفسارات .

قرض العمل الحر بنك التسليف السعودي الذي يمكن أن يحصل عليه أي مواطن سعودي داخل المملكة العربية السعودية . وهي مبادرة تم أطلاقها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كما تم توضيحه داخل مقال اليوم من “موقع ثقفني” .