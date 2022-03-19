شروط وخطوات تقديم الحرس الوطني رجال 1443 تجنيد عبر sang.gov.sa

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عمر شويل - جدة ما هي شروط تقديم الحرس الوطني رجال 1443 تجنيد، حيث إن هذا السؤال أحد ضمن الأسئلة المتداولة في اذهان العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية من الرجال الراغبين في القيام بعملية التسجيل في التجنيد الموحد في وزارة الحرس الوطني وذلك من بعد ما قامت بالإعلان عن فتح باب التقديم عبر الموقع الرسمي للوزارة.

تقديم الحرس الوطني رجال 1443 تجنيد

قامت وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن فتح باب التقديم للتجنيد في الوزارة لكل من حاملي شهادة الدبلوم والثانوية العامة والبكالريوس، حيث أوضحت الوزارة بإن باب التقديم سيكون مفتوح بداية من يوم الأحد الموافق 20 مارس 2022، وحتي يوم الخميس الموافق 24 مارس الجاري.

شروط التسجيل في الحرس الوطني 2022

وضعت الوزارة مجموعة من الشروط والقواعد التي لابد من إن تتوافر وذلك لأن يتم التقديم فيها، حيث إن تلك الشروط تتلخص في مجموعة السطور التالية:-

يشترط إن يكون المتقدم هو مواطن سعودي الجنسية ومقيم في المملكة العربية السعودية.

يشترط إن يكون في عمر لا يقل عن 17 عاماً.

إن يكون حصل على الأقل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

لابد من إن يكون حسن السير والسلوك.

إن يكون غير مسجل علية أي من الأحكام القضائية والجنائية.

يشترط إن يكون غير موظف في القطاع العام أو الخاص بالمملكة العربية السعودية.

يجب إن يكون غير متزوج من أمراة غير سعودية.

خطوات تقديم الحرس الوطني رجال 1443 تجنيد

تتم عملية التقديم في التجنيد في وزارة الحرس الوطني من خلال شبكة الأنترنت، حيث إن ذلك يكون عبر القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:-