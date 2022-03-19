الآن PDF نتائج القبول الموازي في العراق 2022 بالرقم الامتحاني موقع نتائجنا وزارة التربية والتعليم العراقية استخراج نتائج قبول التعليم الموازي

الآن PDF نتائج القبول الموازي في العراق 2022 عبر موقع نتائجنا وزارة التربية والتعليم العراقية تزداد معدلات ونسب البحث في هذا التوقيت داخ العراق من قبل الكثير من الطلاب للتعرف على نتائح القبول الموازي هذا العام 2022 في جميع الجامعات العراقية، وذلك بعدما انتهى الطلاب من تسجيل الرغبات الخاصة بالالتحاق بالجامعات العراقية المختلفة للعام الدراسي الجديد بعدما تم إعلان نتائج الصف السادس الإعدادي بجميع المحافظات خلال الفترة الأخيرة، وهي النتائج المقرر أن يتم طرحها بقرار من وزارة التربية والتعليم العالي في العراق بشكل إلكتروني بعدما يتم الانتهاء من رصد النتائج على الفور، وسوف نطرح من خلال هذا المقال رابط الاستعلام عن نتائح القبول الموازي في العراق 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

نتائج القبول الموازي في العراق 2022 بالرقم الامتحاني

epedu.gov.iq رابط موقع الاستعلام عن نتائج القبول الموازي PDF برقم الامتحاني لكل الجامعات العراقية عموم محافظات العراق وقد أعلنت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم العراقية أنه قد تم الانتهاء رسميا من رصد الدرجات الخاصة بالطلاب في جميع أنحاء محافظات العراق والخاصة بالقبول الموازي هذا العام، والتي سوف يتم الحرص على طرحها بشكل إلكتروني خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك تمهيدا لبداية العام الدراسي الجديد وتقديم الطلاب أوراقهم والمستندات اللازمة في الجامعات التي تم القبول بها بالفعل بجميع التخصصات في كافة أنحاء العراق، وذلك بعدما كانت وزارة التربية والتعليم العالي قد قامت بنشر المعدلات والنسب الخاصة بالقبول الموازي بالجامعات التي تختلف بشكل سنوي بناء على نسب نجاح الطلاب.

كيفية استخراج نتائج قبول التعليم الموازي 2022/2021

وقد نوهت وزارة التربية والتعليم أنه سوف يتم تسجيل الحصول على نتائج طلاب الصف السادس الإعدادي الذين اجتازوا الامتحانات وتقدموا للالتحاق بالجامعات العراقية، ليتم الاستعلام عن النتائج إلكترونيا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.