epedu.gov.iq رابط موقع الاستعلام عن نتائج القبول الموازي PDF برقم الامتحاني لكل الجامعات العراقية عموم محافظات العراق

epedu.gov.iq رابط موقع الاستعلام عن نتائج القبول الموازي PDF لاستخراج نتائج قبول التعليم الموازي 2022/2021 تزداد علميات البحث في هذا التوقيت من قبل عدد كبير من الطلاب في جميع أنحاء العراق للتعرف على النتائج الخاصة بالقبول الموازي في الجامعات العراقية للعام الدراسي الجاري 2022، وذلك بعدما تم غلق باب التسجيل في تسجيل رغبات القبول والالتحاق بالجامعات العراقية بجميع التخصصات لطلاب الصف السادس الإعدادي في العراق خلال الفترة الأخيرة، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أنها قد بدأت في رصد النتائج الخاصة بالطلاب تمهيدا لطرحها إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، وسوف نستعرض من خلا بهذه السطور رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022.

استخراج نتائج قبول التعليم الموازي 2022/2021 بالجامعات العراقية

“بالرقم الامتحاني” رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية 2021 – 2022 وزارة التربية والتعليم العراقية تقدم عدد كبير من الطلاب في جميع محافظات العراق 2022 من طلاب الصف السادس الإعدادي في تسجيل رغبات القبول الموازي في الجامعات العراقية 2022 هذا العام، وعلى الفور قد بدأت وزارة التربية والتعليم العراقية في رصد النتائج الخاصة بالطلاب التي يتم تحديدها بناء على المعدلات الخاصة بالقبول الموازي في الجامعات بكافة التخصصات التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم خلال الموقع الرسمي الخاص بها خلال الفترة الأخيرة، فقد أعلنت الوزارة رسميا أنها قد اقتربت من موعد إعلان النتائج الخاصة بالطلاب خلال الأيام المقبلة لستم استخراخها بشكل إلكتروني للاطمئنان على نتائج الطلاب هذا العام للقبول في الجامعات العراقية المختلفة.

رابط موقع الاستعلام عن نتائج القبول الموازي نتائجنا بالرقم الامتحاني

وقد أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية أنها سوف تقوم بالإعلان عن نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية 2022 لجميع طلاب الصف السادس الإعدادي في جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، من خلال اتباع الخطوات التالية.