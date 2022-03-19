مسؤول أوكرانى: محادثات السلام مع روسيا قد تستغرق عدة أسابيع

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء (يونيان) الأوكرانية عن بودولاك قوله "محادثات السلام مع روسيا يمكن أن تستمر لبضعة أسابيع على الأقل، على الرغم من وجود مؤشرات على أن موقف موسكو أصبح أكثر ملاءمة"، مشيرا إلى أنه من بين القضايا قيد النظر وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الروسية والضمانات الأمنية.
وأضاف أن روسيا تشن حربًا على نمط "السيناريو الأفغانى"، وإن التكتيك الروسى هو "تطويق المدن الكبرى والقصف بصواريخ كروز والقنابل الجوية".
وفى الوقت نفسه، أكد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى أن أولوياته فى المفاوضات واضحة تمامًا، وهى نهاية الحرب، والضمانات الأمنية، والسيادة، واستعادة وحدة الأراضى، وضمانات حقيقية لأوكرانيا ، وحماية حقيقية لأوكرانيا.
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