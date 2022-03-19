لافروف: روسيا لم يكن لديها خيار آخر سوى تنفيذ عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال لافروف، فى تصريحات له أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية": "لم يكن لدينا خيار آخر لحماية الشعب الروسى فى أوكرانيا، لقد اعترفنا بدونيتسك ولوجانسك، ووقعنا اتفاقية مساعدة متبادلة معهم، واستجابة لطلبهم، أمر الرئيس فلاديمير بوتين بعملية عسكرية خاصة".

وأضاف كبير الدبلوماسيين الروس أن العملية ساهمت فى كشف الخطط التى تم وضعها سابقًا والتى تشمل خطط الاستيلاء على دونباس، والبرنامج البيولوجى العسكرى، الذى نفذه البنتاجون فى العديد من مدن أوكرانيا، مشيرًا إلى نجاح العملية العسكرية فى إعاقة هذه المخططات وتمكنها من تعطيل المشروع المناهض لروسيا.

يُذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أعلن 24 فبراير الماضى، شن موسكو عملية عسكرية ضد أهداف فى أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس.