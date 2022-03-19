نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسابقة مدرستي تبرمج المرحلة الجديدة وخطوات مدرستي تبرمج تسجيل الدخول في المقال التالي
عمر شويل - جدة مسابقة مدرستي تبرمج المرحلة الجديدة التي نوهت عنها وزارة التربية والتعليم السعودية وانطلاق . مسابقة مدرستي تبرمج العودة إلي المدارس للمرحلة الجديدة وذلك عبر الحساب الرسمي الخاص بالوزارة . علي منصة تويتر كذلك صرحت الوزارة بأن انطلاق المرحلة الجديدة مسابقة مدرستي تبرمج وما زال التسجيل مستمر لكافة الطلاب . كما أن مسابقة مدرستي تبرمج الجديدة 2022 المصرح بها وضحت الوزارة من خلالها المراحل المختلفة الخاصة بالمسابقة سواء . في المرحلة الأولي أو باقي المراحل المعلنة ومن خلال مقال اليوم “بموقع ثقفني” سنتعرف علي خطوات مدرستي تبرمج تسجيل الدخول . لكي ما يتمكن كافة الطلاب المشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج .
مسابقة مدرستي تبرمج المرحلة الجديدة المعلنة لكافة المدارس
انطلاق المرحلة الجديدة مسابقة مدرستي تبرمج المعلنة من الوزارة والتي تحددت بها بعض الخدمات التي ترجع بالإفادة لكافة . المراحل التعليمية المختلفة داخل المملكة العربية السعودية . والتي استفاد منها كافة الطلاب في المرحلة الأولي التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم السعودية كما كانت تحتوي المرحلة الأولي . من مسابقة مدرستي تبرمج العودة إلي المدارس عن العديد من اللمحات الخاصة بمسابقة مدرستي تبرمج مرحلة 2 . كذلك بجانب أن الوزارة نوهت عن كيفية الاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج عن طريق الرابط الرسمي الخاص بالمنصة . ومن خلال السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” سنتعرف علي المزيد من مسابقة مدرستي تبرمج الجديدة 2022 .
المراحل المختلفة السابقة في مسابقة مدرستي تبرمج المرحلة الجديدة
كانت المسابقة المطلقة من الوزارة تنقسم لمراحل مختلفة وكانت المرحلة الأولي منها تحتوي علي تفعيل مدة . ساعة واحدة خاصة بالبرمجة لكافة المدارس داخل السعودية كما كانت تحتوي تلك الساعة علي استخدام البرمجيات . التي أطلقت عليها اسم blogs أو كانت الطريقة الأخري الخاصة بالساعة وهي الكتابة بلغة البايثون . كذلك أتت المرحلة الثانية من المسابقة يتم من خلالها تقديم المشاريع الابداعية في كافة مدارس التعليم العام . وكان يتم المشاركة بها لكافة المعلمين والمعلمات بجانب الطلاب ولكن بشرط أن يكون قد تم الاشتراك في المرحلة الأولي .
محتويات المرحلة الثانية من المسابقة التي تم أطلاقها
مدرستي تبرمج ماين كرافت في المرحلة الثانية تحتوي علي العديد من الأمور المحددة خلالها وعبر السطور القادمة . في مقال “موقع ثقفني” سنتعرف عليها كالآتي :-
- مدرستي تبرمج ماين كرافت بدء التسجيل بها بشهر فبراير الماضي وما زال التسجيل بها مستمر .
- كما أنه تم تحديد الفئات التي لها حق المشاركة وهي المدارس ، المعلمين والمعلمات ، الطلاب ، إدارات التعليم .
- كذلك نوهت الوزارة في مدرستي تبرمج ماين كرافت يجب تحديد الرغبة في التسجيل وتحديد المشروع .
- كما أنه تم تحديد رفع أعمال مدرستي تبرمج ماين كرافت في يوم 3 أبريل القادم .
- تم تحديد أنواع المشاركات المتاحة وهي أن تكون فردية أو جماعية ويمكن للطلاب والطالبات المشاركة بمشروعين .
- كذلك وضحت الوزارة بأن هدف مدرستي تبرمج ماين كرافت بأن يتم تحفيز كافة الطلاب والطالبات والمجتمع . التعليمي بالمشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج الجديدة 2022 ليتم الارتقاء بالتعليم داخل السعودية .
- كما من خلال السطور القادمة من “مقال موقع ثقفني” سنتعرف علي شهادات المسابقة التي يتم منحها .
استمرار التسجيل والمشاركة في مسابقة #مدرستي_تبرمج، ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات من خلال زيارة الرابط:https://t.co/RFSgCDDsqn pic.twitter.com/yC30usnzsf
— منصة مدرستي (@moe_madrasati)
استمرار التسجيل والمشاركة في مسابقة #مدرستي_تبرمج، ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات من خلال زيارة الرابط:https://t.co/RFSgCDDsqn pic.twitter.com/yC30usnzsf— منصة مدرستي (@moe_madrasati) March 17, 2022
شهادات مسابقة مدرستي تبرمج المرحلة الجديدة
- مدرستي تبرمج ماين كرافت يتم منح شهادة مدرب مركزي معتمد عن طريق ساعة تبرمج .
- كما تقدم مدرستي تبرمج ماين كرافت شهادة مدرب مقيم معتمد عن طريق المدرسة تحت بند ساعة تبرمج أيضاً .
- كذلك بجانب الشهادة المميزة التي يتم الحصول عليها وهي التدريب الذاتي علي نظام مايكروسوفت .
#وزارة_التعليم تدعوكم للتعرّف على مسابقة #مدرستي_تبرمج، وآلية المشاركة والتسجيل، من خلال الدخول على صفحة المسابقة في موقع العودة للمدارس على الرابط التالي:https://t.co/9QPNAXVsW3 pic.twitter.com/XTdKwkazXT
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)
#وزارة_التعليم تدعوكم للتعرّف على مسابقة #مدرستي_تبرمج، وآلية المشاركة والتسجيل، من خلال الدخول على صفحة المسابقة في موقع العودة للمدارس على الرابط التالي:https://t.co/9QPNAXVsW3 pic.twitter.com/XTdKwkazXT— وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) March 21, 2021
مسابقة مدرستي تبرمج المرحلة الجديدة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم السعودية لكافة الطلاب والطالبات . والمعلمين والمعلمات وكافة إدارات التعليم المختلفة يتم الاشتراك بها عبر الرابط الرسمي للمنصة . وسنوافيكم بكل ما هو جديد من “موقع ثقفني” .
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