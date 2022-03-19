نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غداً عودة الدراسة الحضورية بمدارس المملكة بداية الفصل الثالث 1443هـ وتطبيق دليل وقاية بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عودة الدراسة الحضورية بمدارس المملكة مع بداية الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي 1443-2022 غدًا الأحد 20 مارس 2022 الموافق 17 شعبان 1443 وقد استعدت كافة المدارس بالسعودية لاستقبال طلاب وطالبات المملكة لاستئناف الدراسة حضوريًا خلال الفترة الصباحية بكافة المراحل التعليمية من التعليم العام وشددت وزارة التعليم السععودي بقيادة معالي الوزير الدكتور حمد بن محمد آل شيخ على تطبيق دليل وقاية الإرشادي الصادر من هيئة الصحة العامة على طلبة وطالبات المملكة الأقل من عمر 12 عام، وتطبيق الدليل الإرشادي الوقائي المحدث على الطلاب والطالبات فوق 12عام، مع التأكيد على استمرار في استخدام للمنصات التعليمية عن بعد منها مدرستي وقنوات عين التعليمية وأدوات التعليم الرقمية.

غدًا الأحد عودة الدراسة الحضورية بمدارس المملكة

في نفس السياق السابق ذكره فإن وزارة التعليم السعودي قامت بتقسيم العام الدراسي لثلاث فصول دراسية لتضاهي نظام التعليم العالمي وفق رؤية المملكة 2030 ومن أبرز أهداف التعليم السعودي من الفصول الدراسية الثلاثة:

أولًا يعمل على رفع نواتج التعلم للطلاب والطالبات.

كما يساهم في استثمار العام الدراسي من حيث عدد الأيام الدراسية مقارنة بعدد أيام الإجازة، مما يشجع على رفع مهارة ومعرفة الطلاب.

كذلك العمل على رفع الكفاءة التعليمية، وفق المنظومة العالمية.

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مشاعر وآراء طلابنا وطالباتنا وأولياء أمورهم مع عودة الدراسة الحضورية الكاملة في بداية الفصل الدراسي الثالث. #عدنا_جميعاً pic.twitter.com/3v62x7m3y2 — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) #فيديو |

مشاعر وآراء طلابنا وطالباتنا وأولياء أمورهم مع عودة الدراسة الحضورية الكاملة في بداية الفصل الدراسي الثالث. #عدنا_جميعاً pic.twitter.com/3v62x7m3y2 — وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) March 19, 2022

التعليم حضوريًا الفصل الدراسي الثالث وفق قرار وزارة التعليم الدراسة في رمضان 1443

في نفس السياق السابق ذكره ووفق ما أعلنته وزارة التعليم السعودية اليوم أنه سيتم تطبيق الدليل الإرشادي الوقائي لتنظيم سير العملية التعليمية في ظل رفع الإجراءات الاحترازية بعد تقارير وزارة الصحة عن السيطرة على فيروس كورونا المستجد، وقد جاءت أبرز التعليمات الواجب اتباعها بالفصل الثالث بدليل وقاية كالتالي:

أولًا تم إلغاء النماذج التشغيلية المعتمدة من التعليم السعودي بالفصل الدراسي الأول والثاني.

كذلك تم استئناف الدراسة حضوريًا بشكل كامل بالفترة الصباحية لطلاب وطالبات المراحل التعليمية والمعاهد والتربية الخاصة والتعليم مستمر من يوم الأحد الموافق 20 مارس 2022 الموافق 17 شعبان 2022م.

أيضًا العمل على الإلتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية الصحية بدليل وقاية المحدث المتمثل في إلغاء التباعد بين الطلاب بالفصول الدراسية والأنشطة الصيفية وطابور الصباح.

المتمثل في إلغاء التباعد بين الطلاب بالفصول الدراسية والأنشطة الصيفية وطابور الصباح. كما تم الإعلان عن الاستمرار في الإعتماد على المنصات التعليمية لإعداد الدروس والواجبات واستمرار منصة مدرستي وقنوات عين التعليمية وغيرها من المنصات الرقمية كما هي للتعليم عن بعد.

كذلك استمرار برنامج مهارات الطلاب والطالبات الخاصة بالمرحلة الإبتدائية وتفعيلها بالفصل الدراسي الثالث 2022.

في النهاية الإلتزام بشرط التحصين للفئات العمرية فوق 12 عام كما هي للطلاب والطالبات للدراسة حضوريًا.

وزارة التعليم الدراسة في رمضان 2022

في نفس السياق السابق ذكره أكدت وزارة التعليم السعودي أن دوام المدارس في رمضان 2022 سيبدأ في موعده الطبيعي اليومي مع تقليل في ساعات الدوام مراعاة للصيام في الشهر الكريم مع العلم أنه سيتم الاستمرار في عمل منصات التعليم عن بعد كما هي وفق جداول الحصص اليومية للمراحل التعليمية المختلفة، كذلك شددت وزارة التعليم على استمرار التحصين للطلاب والطالبات فوق 12 عام للسماح لهم بالحضور للمدارس وفق خطة سير العملية التعليمية بالمملكة.