أوكرانيا تعلن إنشاء 10 ممرات هروب لإجلاء المدنيين المحاصرين

جدة - نرمين السيد - وأوضحت "فيريشتشوك"، فى كلمة لها عبر الفيديو بحسب "رويترز"، أن أحد هذه الممرات يقود إلى الخروج من مدينة ماريوبول فى الجنوب، التى تشهد معارك عنيفة منذ أيام، باتجاه مدينة زاخبوريششيا.

وأضافت أن من المنتظر نقل اللاجئين هناك من محطة برنديانسك الوسيطة على متن حافلات، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم مساعدات عينية لهم أيضاً.

وتابعت "فيريشتشوك"، أن "هناك أربعة ممرات تقود إلى الخروج من منطقة لوهانسك، شرقى البلاد، إلى مدينة باخموت"، وقالت إنه تم إنشاء ممرات هروب أخرى من قرى ومدن حول العاصمة كييف.

يذكر أن الإعلان عن الممرات يتم يومياً بشكل متجدد.