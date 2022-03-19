قيس سعيد يبحث مع رئيسة الحكومة مكافحة المضاربة غير المشروعة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، نشرته على حسابها بموقع "فيسبوك"، فى وقت تواجه فيه البلاد شحا فى عدد من المواد الغذائية مع اقتراب شهر رمضان.
وبحسب البيان تناول لقاء سعيد- بودن "جدول أعمال مجلس الوزراء القادم ومتابعة نشاط الحكومة".
وأضاف البيان: "كما تم التطرق إلى عدد من القضايا المتعلقة خاصة بمكافحة المضاربة غير المشروعة والنتائج التى تم تحقيقها فى الغرض فى الأيام القليلة الماضية".
وكان الرئيس التونسى قد توعد بخوض حرب دون هوادة ضد المضاربين ومحتكرى السلع الذين اتهمهم بمحاولة "ضرب السلم الأهلى".
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