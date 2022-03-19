موسكو: واشنطن تمنع كييف من الموافقة على مطالبنا الضئيلة

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" عن لافروف، قوله السبت: "عندما اقترح الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى إجراء مفاوضات، وافق رئيسنا (فلاديمير بوتين)، والمفاوضات جارية... تحسن جزء من الحوار، رغم أن هناك شعوراً دائماً بأن الوفد الأوكرانى ممسوك من اليد، على الأرجح من قبل الأمريكان، وليس مسموحاً له بالموافقة على المطالب، التى أرى أنها ضئيلة للغاية".

وذكر لافروف أن التوترات المتزايدة مع الغرب من شأنها أن تعزز علاقات روسيا مع الصين.

وبشأن التعاون المستقبلى المحتمل مع الغرب، قال لافروف: "بالطبع نظل منفتحين على التعاون مع جميع الدول، بما فى ذلك الدول الغربية، رغم أننا فى ظل الظروف المتمثلة فى الطريقة التى يتصرف بها الغرب، لن نطور أى مبادرات"، مضيفًا أن المبادرة يجب أن تأتى بعد ذلك من الغرب.

وشنت روسيا هجوماً على أوكرانيا فى 24 فبراير الماضى، وتلا ذلك انطلاق مفاوضات بين وفود من البلدين.

وتطالب موسكو بأن تعلن أوكرانيا حيادها كدولة فى المستقبل، أى تتخلى عن الانضمام لحلف شمال الأطلسى (الناتو)، وأن تعترف كييف باستقلال المنطقتين الانفصاليتين لوهانسك ودونيتسك شرقى أوكرانيا، وبأن شبه جزيرة القرم جزء من روسيا.

وتطالب كييف بوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الروسية وضمانات أمنية.

يشار إلى أن روسيا ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا، بالقوة، فى عام 2014.