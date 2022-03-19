الجيش الأوكرانى يسقط مروحية قتالية من طراز كيه-52

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء يونيان الأوكرانية عن ألكسندر قوله اليوم السبت: "فى منطقة بوشانسك، أسقطت وحدات الدفاع الجوى التابعة للجيش الأوكرانى مروحية قتالية معادية كيه -52".

وأضاف أنه جرى إسقاط المروحية باستخدام صاروخ ستينجر، وهو نظام الدفاع الجوى المحمولة على الكتف.

وفى سياق متصل، كشفت القوات المسلحة الأوكرانية اليوم عن مقتل 14 ألفا و400 جندى روسى منذ بدء الحملة العسكرية الروسية على البلاد.

وذكرت الهيئة العامة للقوات الأوكرانية - فى بيان اليوم - أنه جرى تدمير 95 طائرة و115 مروحية و466 دبابة روسية و1470 مركبة مدرعة و44 نظام دفاع جوى و213 نظاما مدفعيا و72 نظام قاذف صواريخ متعدد و3 سفن و17 طائرة بدون طيار.