بـ20 مليون زيارة.. "إكسبو 2020 دبي" يسجل إنجازا فريدا

ارتفع عدد زيارات إكسبو 2020 دبي ليصل إلى 20 مليون زيارة حتى يوم السبت، محققا إنجازا فريدا في تاريخ معارض إكسبو الدولية على الرغم من كل التحديات التي واجهت تنظيمه في ظل جائحة كوفيد-19.

وتمكن الحدث الدولي من جمع 192 دولة على أرض الإمارات في أكبر تجمع عالمي منذ تفشّي الجائحة.

ونظَّم إكسبو 2020 دبي منذ انطلاقه نحو 32 ألف فعالية شملت مشاركات لقادة دول، ومشاهير الرياضة، ونجوم الفن، تضاف إلى ما يقدمه الحدث الدولي من عمارة مذهلة، ومنتديات مبتكرة، وأطعمة عالمية، والفعاليات التي تستعرض أحدث الابتكارات.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي: "عندما بدأنا هذه الرحلة عام 2013، وحتى قبل ذلك عندما كنا نعمل على ملف الترشح لاستضافة إكسبو 2020 دبي، كان هدفنا ورؤيتنا الترحيب بالعالم أجمع في دبي والإمارات وتنظيم تجمع عالمي غير مسبوق يخلُد في الوجدان والعقول".

وأضاف: "لا شك أننا حولنا هذا الحلم إلى حقيقة، ولكن تسجيل إكسبو 2020 دبي لهذا العدد من الزيارات، شهادة حقيقية على كيفية استجابة العالم لجهود دولة الإمارات الدؤوبة والجادة لتنظيم هذا الحدث الدولي. نحن واثقون أن ملايين الزوار الذين قدموا إلى إكسبو 2020 دبي من كل أرجاء العالم سيعودون مُحمَّلين بذكريات لا تُنسى يشاركونها مع عائلاتهم وأصدقائهم، أينما كانوا، ويواصلون العمل المُذهل على ما أطلقناه في إكسبو 2020 دبي".

ومن جانبه، قال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، المفوض العام لإكسبو 2020 دبي: "كان توحيد العالم في ظروف آمنة في أعقاب تفشي الجائحة فرصة وتحديا بالنسبة لنا، وتغمرنا السعادة بأن إكسبو 2020 دبي حقق هذا الإقبال الجماهيري المبهر. اجتمع ملايين الزوار والمشاركين، ليس فقط ليعيشوا تجربة متميزة بكل مل تحمل الكلمة من معان، وإنما أيضا للعمل يدا بيد من أجل إحداث أثر اجتماعي وبيئي إيجابي. أظهر إكسبو 2020 دبي قدرة ومرونة استثنائية في تحقيق إقبال كبير ومتواصل في ظل تحديات عالمية متلاحقة. ومع بدء العد التنازلي لإسدال الستار على فعاليات إكسبو 2020 دبي، فإننا نعتز بالجهود الجماعية لكل القائمين على هذا العمل والمشاركين فيه"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وكان للزوار من داخل الإمارات النصيب الأكبر من الزيارات إذ بلغت نسبتهم حوالي 70 بالمئة، كذلك تظهر أحدث الإحصائيات أن الأطفال دون 18 عاما قد زاروا إكسبو 2020 دبي أكثر من 2.8 مليون مرة.

ولاتزال الفرصة سانحة أمام الراغبين في الاستمتاع بالتجارب التي صنعت قصة نجاح إكسبو 2020 دبي، وذلك مع تنظيم أسبوع المياه في إكسبو 2020 دبي، والذي تمتد فعالياته من 20 إلى 26 مارس، ويتناول أهم السبل التي يمكن أن تحمي أثمن مواردنا المتوافرة اليوم من أجل المستقبل، ويعد هذا الأسبوع، الأسبوع العاشر والأخير ضمن أسابيع الموضوعات العشرة التي ينظمها إكسبو 2020 دبي في إطار برنامج الإنسان وكوكب الأرض، والتي تهدف إلى استكشاف أفضل الفرص ومواجهة التحديات الأكثر إلحاحا التي تواجهها البشرية.

كما تستمر احتفالات الأيام الوطنية في إكسبو 2020 دبي، حيث ستحتفل مجموعة من الدول حول العالم بأيامها الوطنية في موقع الحدث الدولي، ومنها كندا /19 مارس/، وباكستان /23 مارس/، وجنوب إفريقيا /28 مارس/، والهند /28 مارس/، يلي ذلك تنظيم اليوم الفخري للمكتب الدولي للمعارض، بوصفه الجهة المشرفة على معارض إكسبو الدولية، في 30 مارس.

وسيستضيف الحدث الدولي النسخة الثالثة من سباق الركض في إكسبو 2020 دبي، في 26 مارس، ليُسدل بذلك الستار على هذه السلسلة الرياضية الناجحة بامتياز، فيما يستمر برنامج الفعاليات الترفيهية والأنشطة عالية الجودة في إمتاع الزوار على مدار الأسبوعين المقبلين.