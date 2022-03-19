الخارجية اللبنانية: علاقاتنا مع الخليج تتحسن وتركيا تساعدنا بعملية النهوض الاقتصادي

دوت الخليج :- قال وزير خارجية لبنان عبد الله بوحبيب إن علاقات بلاده مع دول الخليج لم تتعرض للانهيار، لافتا إلى وجود "نوع من التحسن لأن الكويت تقود مبادرة لتحسين هذه العلاقات".

وأكد بو حبيب في مقابلة أجراها مع وكالة "الأناضول" على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي انطلق الجمعة في نسخته الثانية بمدينة أنطاليا التركية أن "تركيا تساعد لبنان في عملية النهوض الاقتصادي ومعالجة الأزمة التي يعانيها منذ عامين".

وفي حديثه عن الأزمة بين لبنان ودول الخليج قال: "اجتمعت مع مسؤولي وزارات خارجية قطر والكويت والبحرين والإمارات أمس الخميس وبالتالي هل عادت العلاقات إلى ما كانت عليه في السابق نقول لا، ولكن لا يوجد انهيار فيها".

وأضاف: "هناك نوع من التحسن لأن الكويت تقوم بمبادرة مشكورة من أجل تحسين علاقة لبنان مع بعض دول الخليج وليس كل دول الخليج".

وشدد بوحبيب على أن "التفاؤل دائما موجود ولبنان علاقاته مع دول الخليج أخوية كانت وكان أهل الخليج يعتبرون لبنان بلدهم الثاني، وأتمنى أن نعود إلى هذه العلاقة الطيبة".

ولفت إلى أن "اللبنانيين جميعا من دون شك يرغبون بعودة العلاقات، ونحن نسعى والكويت تساعدنا في هذا الاتجاه ونأمل أن يتحقق ذلك قريبا".

وحول العلاقة مع أنقرة قال الوزير: "نحن نعتبر تركيا دولة صديقة بكل ما للكلمة من معنى وقبل 3 أسابيع عقدنا اجتماعا وزاريا ضم 8 وزراء، مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وكل وزير التقى نظيره في أنقرة والحمد لله تركيا تساعد لبنان للنهوض من مشاكله الاقتصادية".

المصدر: "الأناضول"