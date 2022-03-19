نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار نقل التعليم الحضوري لمنصة مدرستي و تحويل الدراسة عن بعد منصة مدرستي في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرار نقل التعليم الحضوري لمنصة مدرستي وتصريح وزارة التربية والتعليم السعودية في ذلك الشأن ليتم تحويل الدراسة عن . بعد إلي منصة مدرستي الرسمية وذلك فيما يخص المناهج الدراسية . ونقل الدراسة من التعليم الحضوري لمنصة مدرستي لبعض المناهج وليس بأكملها . وما هي أسباب نقل الدراسة من التعليم الحضوري لمنصة مدرستي من ضمنها تخفيف العبء عن كاهل الطلاب . في المملكة العربية السعودية و تحويل الدراسة عن بعد منصة مدرستي في شهر رمضان القادم . كما نوهت وزارة التربية والتعليم السعودية بأن العديد من المناهج الدراسية تم تحديث المحتوي الخاص بها . كذلك بجانب حرص الوزارة أيضاً علي تخفيف اليوم الدراسي خلال شهر رمضان . ومن خلال سطور مقال “موقع ثقفني” سنتعرف علي لماذا تم نقل التعليم الحضوري إلي منصة مدرستي

قرار نقل التعليم الحضوري لمنصة مدرستي

تحويل الدراسة عن بعد منصة مدرستي كان هدفها من وزارة التربية والتعليم السعودية بأنها رأت أهمية . تخفيف العبء الدراسي لبعض المناهج في فترة شهر رمضان أمراً ضرورياً . كما يأتي بجانب نقل الدراسة من التعليم الحضوري لمنصة مدرستي رأت الوزارة أنه من الضروري أيضاً أن يتم تطوير العديد من قنوات التعليم عن بعد لكي ما يتم تلاشي المشاكل . التي تواجهها كافة الطلاب بمختلف المراحل الدراسية في التحصيل العلمي كذلك عبر منصة مدرستي . تم توفير الإمكانيات والأدوات المتاحة لخدمة الطلاب والمعلمين في مختلف المراحل . كما أكدت وزارة التربية والتعليم أنه من خلال تسجيل الدخول إلي منصة مدرستي يتاح من خلالها العديد من الخدمات المعتادة . التي تحتوي علي بنك من المعلومات والأسئلة المتعلقة بكافة المناهج الدراسية . ومن خلال سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة سنتعرف علي خطوات التسجيل في منصة مدرستي .

تسجيل الدخول إلي منصة مدرستي بعد قرار نقل التعليم الحضوري لمنصة مدرستي

يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلي منصة مدرستي عن طريق الرابط الرسمي الخاص بالمنصة . كما يجب تسجيل البيانات الخاصة بالطالب علي المنصة كما هي مطلوبة مثال الاسم وكلمة المرور . كذلك بعد أن تم نقل الدراسة من التعليم الحضوري لمنصة مدرستي يتم عبر الصفحة الرئيسية تحديد الخدمة المرغوبة للمناهج . كما يمكن للطالب عبر القائمة المركزية في منصة مدرستي تسجيل الدخول بحساب مايكروسوفت . يمكن للطالب مراجعة كافة الاختبارات الخاصة بالمرحلة الدراسية الخاصة به للتدرب علي اختبارات امتحانات نهاية العام .

لماذا تم نقل التعليم الحضوري إلي منصة مدرستي

من ضمن أسباب نقل الدراسة من التعليم الحضوري لمنصة مدرستي هي منح كافة الطلاب داخل السعودية . حق تقديم الإعذار تلك المتعلقة بعدم حضور الطالب لليوم الدراسي داخل أي مدرسة وذلك يرجع لسبب ما يرجع . إلي صحة الطالب لا قدر الله بإصابته بأي مرض كما عبر . منصة مدرستي تم وضع قائمة “وقاية” المتعلقة بالشأن الصحي للطلاب وهي تعتبر طفرة في التقدم التكنولوجي الخاص بالسعودية والتحول . الرقمي وفقاً لرؤية المملكة 2030 .

استمرار التسجيل والمشاركة في مسابقة #مدرستي_تبرمج، ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات من خلال زيارة الرابط:https://t.co/RFSgCDDsqn pic.twitter.com/yC30usnzsf — منصة مدرستي (@moe_madrasati) استمرار التسجيل والمشاركة في مسابقة #مدرستي_تبرمج، ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات من خلال زيارة الرابط:https://t.co/RFSgCDDsqn pic.twitter.com/yC30usnzsf — منصة مدرستي (@moe_madrasati) March 17, 2022

قرار نقل التعليم الحضوري لمنصة مدرستي و لماذا تم نقل التعليم الحضوري إلي منصة مدرستي بقرار من وزارة . التربية والتعليم السعودية ذلك ما تعرفنا عليه داخل مقال اليوم من “موقع ثقفني” .