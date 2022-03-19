نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل لعبة Gta 5 للأندرويد وأيفون Grand Theft Auto V أخر تحديث 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة Gta 5 أو Grand Theft Auto V هي واحدة من أشهر سلاسل ألعاب الفيديو جتا. صدر هذا الإصدار من اللعبة في 2013 ليصبح واحداً من أكثر إصدارات اللعبة شعبية وانتشاراً. طورت شركة Rockstars المسئولة عن لعبة جراند ثيفت اوتو هذا الإصدار عام 2013 ليناسب أجهزة الإكس بوكس 360 والبلاي ستيشن PS3 ثم أطلقت الشركة عام 2015 نسخة اللعبة المناسبة لأجهزة الكمبيوتر ومايكروسوفت ويندوز وهي الآن متاحة أيضاً للهواتف المحمولة ذات أنظمة الأندرويد والـ IOS وحتى الأجهزة التي لا تدعم خدمات جوجل مثل جوالات هواوي ونستعرض الن أهم مواصفات اللعبة وطريقة التحميل علي جميع الهواتف الذكية.

مواصفات الأجهزة اللازمة لتنزيل Grand Theft Auto V:

تعد لعبة Gta 5 واحدة من الألعاب الضخمة ذات المواصفات المرتفعة والجرافيكس العالية والتي صدرت لمنصات الجيل السابع من ألعاب الفيديو. لذلك؛ تحتاج اللعبة لمواصفات عالية للأجهزة التي تنزل عليها وتستخدم في اللعب.

كما سبق وذكرنا، فيوجد للعبة إصدارات مناسبة لأجهزة البلاي ستيشن 3 و Xbox 360، وهي أيضاً متاحة لأجهزة بلاي ستيشن 4 وإكس بوكس وان، أما عن مواصفات أجهزة الكمبيوتر فهي كالتالي:

5 جيجا بايت مساحة تخزين فارغة على الأقل.

مساحة الذاكرة العشوائية رام 6 جيجا على الأقل.

نسخة مايكروسوفت ويندوز 7 أو 10، ويفضل ويندوز 10 أو أعلى لتجنب الأخطاء.

معالج انتل Core i5.

كارت شاشة NVIDIA GTX 660 أو AMD HD بسعة 2 جيجا بايت.

كارت الصوت مناسب لإصدار DirectX 10.

تحتاج الجوالات إلى مواصفات أبسط وأقل عدداً لتشغيل اللعبة. وهي مساحة تخزين فارغة بحد أدنى 3 جيجا بايت؛ حيث أن مساحة تطبيق اللعبة على الهاتف 2.1 جيجا بايت تقريباً. تحتاج لعبة Gta 5 إصدار أندرويد 7 أو أعلى وإصدار ابل IOS 8 أو أعلى وإصدار Mac Os 11.0.

تنزيل لعبة Gta 5 على الهواتف المختلفة:

يمكن تثبيت لعبة Gta 5 على الهواتف بسهولة شديدة، فكل ما عليك فعله هو فتح بلاي ستور لأجهزة الأندرويد أو آبل ستور لأجهزة الأيفون وفي مربع البحث كتابة Gta V لتظهر قائمة لعبة جتا 5 في المدن المختلفة. اختر الجزء الذي ترغب في تثبيته ثم قم بدفع ثمن اللعبة؛ فهي ليست مجانية وسوف يبدأ التثبيت ويكتمل خلال دقائق معدودة.

بالنسبة إلى الأجهزة التي لا تدعم متجر جوجل مثل أجهزة الهواوي، فيمكن تنزيل اللعبة بالبحث عنها من خلال متصفح الإنترنت ثم إكمال نفس الخطوات السابقة.

يحتاج تنزيل اللعبة إلى انترنت قوي، لذلك ينصح بتنزيلها أثناء الاتصال بشبكة واي فاي وليس بيانات الهاتف.