تردد قناة سي بي سي سفرة 2022 على النايل سات

يعتبر تردد قناة سي بي سي سفرة 2022 من أهم الترددات الجديدة التي تم تغييره، ويجب لكل سيدة مصرية وعربية المحافظة على وجوده ضمن قائمة قنواتك، حيث أنها قناة مصرية تابعة لشبكة قنوات CBC، واسمها يدل عليها فهي قناة طبخ فقط، تساعد السيدات خاصة المتزوجات حديثًا في طهي الطعام بطريقة سهلة وسريعة، وسنقدم من خلال مقالنا تفاصيل تردد هذه القناة، وكذلك أهم برامجها.

تردد قناة سي بي سي سفرة 2022

تختص قناة CBC سفرة في كل ما يخص الطبخ والمطبخ، فهي تعرض العديد من الأكلات اللذيذة الحلو منها والحادق، كما أنها تعلم الطهي من خلال خبراء الطبخ في مصر وعلى رأسهم الشيف الشربيني، لذا قمنا بتوفير ترددها الجديد خصيصًا من أجل متابعينا، ويمكنك إضافتها من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: (11785).

الاستقطاب: (V) عمودي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (5/6).

محتوى قناة CBC سفرة وأهم برامجها

تتميز قناة سي بي سي سفرة بمحتواها الذي تقدمه لمتابعيها، حتى أنها أصبحت القناة رقم واحد في العديد من المنازل، وتعتمدها الكثير من السيدات في تقديم العديد من الأطباق الشهية.

كما أنها تقدم مجموعة رائعة من برامج الطبخ، والتي يقوم بترأسها أفضل الشيفات المختصين.

تقدم أكلات حلو وحادق.

كما تهتم بمتبعي الدايت وتقوم بتقديم العديد من الوصفات اللذيذة التي يصلح تناولها.

وتهتم بصحة المرأة وبشرتها وقضاياها من خلال برنامج هي وبس وتقدمه رضوى الشربيني.

ومن أشهر برامجها (الأكيل، زي السكر، الشيف، شبكة وصنارة، أميرة في المطبخ، على قد الإيد، زعفران وفانيلا، نأنأة).

مميزات قناة سي بي سي سفرة

تعد قناة CBC سفرة واحدة من ضمن مجموعة قنوات CBC المصرية، ولكن هذه القناة اختصت بشيء معين وتستهدف فئة معينة، فهي تقدم كل ما يخص المرأة والمطبخ، ولها عدة مميزات كالتالي: