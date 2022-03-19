موقع شحن جواهر فري فاير الرسمي قارينا Free Fire للشحن بطريقة مضمونة وأمنه بال ID

موقع شحن جواهر فري فاير الرسمي من موقع قارينا حيث يعد هو الموقع الرسمي الوحيد للحصول على الجواهر، والتي من خلالها يمكن الاستمرار في لعبة التشويق والإثارة التي نالت شهرة عالمية في شتى أنحاء العالم ولم تقتصر على عمر معين بل انتشرت بين كافة الأعمار المتباينة، وتعتبر قارينا هي الشركة المصممة لتلك اللعبة الربية الجبارة، كما أنه يعطي الكثير من الهدايا والمفاجآت بعد الشحن كالأسلحة والخرائط التي تعطي فرصة النجاة والبقاء حيا لأطول فترة.

موقع شحن جواهر فري فاير الرسمي

يتم الشحن من خلال موقع قارينا فري فاير للشحن عبر استخدام ال ID وذلك يتم من خلال خطوات معينة لابد من اتباعها ألا وهي مايلي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لشحن جواهر فري فاير وهو Garena.

ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة باللاعب.

تسجيل الأرقام الخاصة التي تمثل ID في مكانها المخصص.

نقوم بتحديد عدد الجواهر المراد شحنها عبر الموقع.

ثم نقوم بالضغط على أيقونة استمرار وسوف يظهر بيان كيفية الدفع المفضلة لدى اللاعب.

التسجيل في مركز قارينا

يتم الشحن عبر مركز جارينا عن طريق تسجيل الكلمة السرية الخاصة بتطبيق الفيسبوك من خلال خطوات سهلة وبسيطة تتمثل في الأتي:

أولا الدخول إلى موقع غارينا الرسمي الخاص بشحن جواهر فري فاير.

ثم تسجيل اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة باللاعب.

سوف يظهر بيان المستوى الذي تم الوصول إليه في لعبة Free Fire.

ثم قوم بكتابة كلمة المرور الخاصة بالفيسبوك.

وسوف يتم كتابة رقم المعرف الشخصي وتحديد عدد الجواهر المراد شحنها عبر الموقع.

موقع غارينا Free Fire

يتم شحن جواهر Free Fire عبر الموقع الرسمي الوحيد وهو غارينا حيث يرجع تأسيسها إليه.

حيث يتم الدخول لقارينا وكتابة ID الخاص باللاعب.

والذي يتكون من 12 رقم في المكان المخصص كما يلزم بيان المستوي الذي تم الوصول إليه في اللعبة.

ولابد من تحديد وسيلة الدفع للموقع إما عن طريق بطلقة ماستر كارت.

أو عن طريق الفيزا أو رقم الهاتف أو رصيد الهاتف ثم للاستمرار في لعبة التشويق.

موقع استبدال الكود فري فاير