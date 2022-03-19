رئيس الوزراء البريطانى يستبعد عودة العلاقات إلى طبيعتها مع روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال جونسون فى مؤتمر لحزب المحافظين، اليوم السبت، إن "محاولة إعادة العلاقات إلى طبيعتها مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بعد ذلك، مثلما فعلنا فى عام 2014، ستكون بمثابة ارتكاب نفس الخطأ مرة أخرى".

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