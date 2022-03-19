تقرير يمنى: نزوح أكثر من 116 ألف شخص فى مأرب العام الماضى

جدة - نرمين السيد - وذكر التقرير السنوى الرقمى - الذى أصدرته الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب- أن التصعيد العسكرى للحوثيين فى مختلف مديريات المحافظة، خاصة الجنوبية منها تسبب بنزوح 19 ألفا و602 أسرة بما يعادل 116 ألفا و422 شخصا خلال عام 2021، واستقر كل النازحين فى مخيمات النزوح فى مديريتى مدينة مأرب، ومأرب الوادى، حسبما ذكرت قناة اليمن الفضائية.
وأوصت الوحدة التنفيذية بضرورة اعتماد مأرب مركزا إنسانيا مستقل ماليا وإداريا له كافة الصلاحيات ويحظى بالاهتمام والتفعيل، داعية الحكومة اليمنية إلى اعتماد ميزانية تشغيلية مستقلة لها فى مأرب، وحشد الجهود والعمل على توفير مخزون احتياطى للتدخلات الطارئة يخضع للوحدة التنفيذية لمواجهة موجات النزوح المستمرة، إضافة إلى توفير أراض لبناء مدن سكنية لتسكين النازحين الأشد احتياجا كون المحافظة تستقبل نزوح بشكل مستمر.
وبلغ إجمالى أعداد النازحين فى محافظة مأرب منذ العام 2015 وحتى نهاية العام الجارى، 2 مليون و212 ألفا و992 شخصاً على 195 مخيماً فى المحافظة.
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