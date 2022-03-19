أوكرانيا: عشرات القتلى والمصابين فى قصف روسى على كييف ودونيتسك

جدة - نرمين السيد - وأفادت قناة "إكسترا نيوز"، أنه فى منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، تحدثت الشرطة الإقليمية عن عشرات القتلى والمصابين أيضًا فى هجمات الجمعة. وقال الجانب الأوكرانى، إن المناطق السكنية تعرضت للقصف مجددًا على مدار اليوم السابق. وتتهم كييف موسكو باستهداف المواقع المدنية فى الحرب التى بدأت فى الرابع والعشرين من فبراير الماضى. وهو ما تنفيه روسيا، رغم أن الدمار الذى لحق بالبنية التحتية المدنية ظاهر للعيان.

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