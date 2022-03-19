نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن موقع نتائج القبول الموازي 2021/2022 من وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني برقم الامتحاني جميع الجامعات العراقية في المقال التالي
موقع نتائج القبول الموازي 2021/2022 من وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني حيث تزايدت مؤشرات البحث على جوجل بعد التأكيد على اعلان تلك النتائج الكترونياً من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بعد ان تقدم عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات على طلبات القبول الموازي على ان نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج
موقع نتائج القبول الموازي 2021/2022
كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية على الانتهاء من أعمال رصد طلبات المتقدمين على القبول الموازي فى جميع الجامعات العراقية العراقية بعد ان تم تفعيل على إمكانية التسجيل على القبول الموازي فى شتى الجامعات العراقية ليتم الاشارة مؤخراً على ان نتائج القبول الموازي أصبحت حالياً محملة على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بعد التأكيد على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة بالعراق الامر الذي تسبب عليه تزايد كبير فى مؤشرات البحث على جوجل بحثاً عن طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج على نحو نوافيكم الان من خلال الفقرة التالية
خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
بامكانكم بمنتهي السهولة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي فى جميع الجامعات العراقية اون لاين عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على نحو الكتروني جاء بالشكل التالي:-
- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
- تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني داخل الايقونة المخصصة لها
- النقر على ايقونة استعلام لتكون على الفور أمامكم النتائج معلنة على الفور امامكم بنجاح
شروط القبول الموازي بالعراق
- ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية
- بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.
- وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية.
- اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.
معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية
- ١_ كلية طب بغداد : 99
- ٢_ كلية طب الكندي : 98.8
- ٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50
- ٤_ كلية طب النهرين : 98.67
- ٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥
- ٦_ كلية طب الزهراء : 97.93
- ٧_ طب الموصل : 98.33
- ٨_ كلية طب الكوفة : 98.33
- ٩_ كلية طب تكريت : 98.17
- ١٠_ طب القادسية : 98.33
- ١١_ طب الانبار : 98.17
- ١٢_ طب العراقية : 98.33
- ١٤_ طب حمورابي : 98.33
- ١٥_ طب ديالى : 98.50
- ١٦_ طب كربلاء : 98.35
- ١٧_ طب ذي قار : 98.67
- ١٨_ طب كركوك : 98.50
- ١٩_ طب واسط : 98.64
- ٢٠_ طب ميسان : 98.17
- ٢١_ طب المثنى : 98.17
- ٢٢_ طب الفلوجة : 98.22
- ٢٣_ طب نينوى : 98.0
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الآن موقع نتائج القبول الموازي 2021/2022 من وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني برقم الامتحاني جميع الجامعات العراقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.