الآن موقع نتائج القبول الموازي 2021/2022 من وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني برقم الامتحاني جميع الجامعات العراقية

موقع نتائج القبول الموازي 2021/2022 من وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني حيث تزايدت مؤشرات البحث على جوجل بعد التأكيد على اعلان تلك النتائج الكترونياً من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بعد ان تقدم عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات على طلبات القبول الموازي على ان نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج

موقع نتائج القبول الموازي 2021/2022

كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية على الانتهاء من أعمال رصد طلبات المتقدمين على القبول الموازي فى جميع الجامعات العراقية العراقية بعد ان تم تفعيل على إمكانية التسجيل على القبول الموازي فى شتى الجامعات العراقية ليتم الاشارة مؤخراً على ان نتائج القبول الموازي أصبحت حالياً محملة على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بعد التأكيد على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة بالعراق الامر الذي تسبب عليه تزايد كبير فى مؤشرات البحث على جوجل بحثاً عن طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج على نحو نوافيكم الان من خلال الفقرة التالية

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

بامكانكم بمنتهي السهولة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي فى جميع الجامعات العراقية اون لاين عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على نحو الكتروني جاء بالشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني داخل الايقونة المخصصة لها

النقر على ايقونة استعلام لتكون على الفور أمامكم النتائج معلنة على الفور امامكم بنجاح

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية.

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية