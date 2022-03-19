“HERE” موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 برقم الامتحاني جميع الجامعات العراقية عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022، أصبحت نتائج القبول الموازي في العراق لعام 2022 من أكثر الكلمات البحثية علي محركات البحث المختلفة وذلك لكي يتمكن كلا من الطلاب وأولياء الأمور من التعرف على نتيجة قبولهم في التعليم الموازي، حيث يعتبر التعليم الموازي هو قبول الطلاب بمعدلات أقل من معدلات القبول المركزي داخل الكلية والتي تحددها وزارة التعليم العالي، وفي الفقرات التالية سوف نشرح كيفية معرفة نتائج القبول الموازي إضافة إلى أسعار التعليم الموازي في الجامعات العراقية. وسوف نستعرض لكم من خلال الفقرات التالية نتائج القبول الموازي في العراق.

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022

قامت الجامعات في العراق بإتاحة نتيجة القبول الموازي عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، وكذلك الاستعلام عن تفاصيل العام الدراسي الحالي 2022 ويمكن معرفة النتيجة من خلال هذه الخطوات:

الدخول من خلال شبكة الإنترنت على موقع وزارة التعليم العالي في العراق

يتم اختيار نتائج الطلاب من الموقع.

ومن ثم الضغط على الاستعلام عن نتائج القبول الموازي للجامعات العراقية

اكتب رقم اختبار الطالب بالإضافة إلى جميع المعلومات المطلوبة على الموقع، ثم اضغط فوق الحصول على نتيجة.

بحسب ما أعلن من جامعة بغداد فأنه هناك العديد من القواعد الخاصة بالتعليم الموازي، حيث يجب على الطالب استيفاء جميع الشروط المتعلقة بالقبول المركزي، كما يحق للطلاب الذين تخرجوا من المدرسة الإعدادية للسنوات الأكاديمية 2019/2020 و 2020/2021 التقدم للقبول بغض النظر عما إذا كان لديهم قبول أم لا، أو إذا كانوا قد التحقوا سابقًا بالدراسات المسائية أو كليات الأهلية ويحق للطلاب الذين تخرجوا في الدراسات المهنية والإسلامية للعام السابق التقدم والتنافس مع زملائهم للقبول في نفس الوقت.

التكاليف الدراسية بالجامعات العراقية 2022

تختلف التكاليف الدراسية للطلاب المقبولين للعام الدراسي الجديد 2021/2022 من جامعة إلى أخرى، وتأتي المصروفات لجامعة بغداد كالتالي:

الطب تبلغ 9 ملايين دينار عراقي.

طب الأسنان 7.5 مليون دينار عراقي.

الصيدلة 6.5 مليون دينار عراقي.

قسمي النفط والعمارة في كليات الهندسة 3 مليون دينار عراقي.

التخصصات الهندسية الأخرى 2.25 مليون دينار عراقي.

الهندسة التكنولوجية 2 مليون دينار عراقي.

التمريض 1.75 مليون دينار عراقي.

الطب البيطري 1.75 مليون دينار عراقي.

التقنيات الطبية والصحية 2.25 مليون دينار عراقي.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية