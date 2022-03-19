وظائف المديريه العامه لحرس الحدود نساء 1443 فتح باب التسجيل رتبة جندي بالسعودية

وظائف المديريه العامه لحرس الحدود نساء 1443 برتبة جندي بالمملكة العربية السعودية التي أعلنت عنها المديريه العامه لحرس الحدود متمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية طبقًا لشروط التسجيل والقبول على الوظائف العسكرية الشاغرة لحاملات شهادة الثانوية العامة ومايعادلها، يتم فتح باب التقديم اليوم السبت إلكترونيًا على الموقع الرسمي لوظائف حرس الحدود نساء بالمملكة من خلال الخطوات التالي ذكرها مع الحرص على عدم تجاوز موعد التقديم حيث سيتم بدء التقديم والتسجيل وهي يوم الخميس الموافق 24 مارس 2022 الموافق 21 شعبان 1443هـ.

شروط وظائف المديريه العامه لحرس الحدود نساء 1443

إضافة لما سبق فيجب انطباق شروط الوظائف العسكرية الكادر النسائي بالمديرية العامة لحرس الحدود على المتقدمات ونذكر أبرز تلك الشروط وهي:

أولًا يجب أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية بالأصل والمنشأ والإقامة مع استثناء من نشأت خارج المملكة أثناء أداء والدها لخدمة المملكة خارجها. كذلك شرط أن تكون المتقدمة لشغل الوظيفة حاصلة على مؤهل شهادة الثانوية العامة وما يعادلها، وتكون الأولوية لحملة الشهادات الأعلى. كما يشترط أن تكون المتقدمة حسنة السير والسلوك كشرط أساسي من شروط شغل الوظيفة وألا تكون المتقدمة حكم عليها بإدانتها بأي قضية من القضايا المخلة بالشرف أو الأمانة. أيضًا لابد من توفر المؤهل العلمي الخاص بشغل الوظيفة ومطابقته من جهة الاختصاص. كذلك أن يكون وزن المتقدمة مع طولها متناسبين وفق اللائحة الطبية. كما يشترط ألا تكون متزوجة بغير سعودي. أيضًا أن تكون هويتها الوطنية سارية الصلاحية وغير منتهية أثناء التقديم للالتحاق بالوظيفة. كذك يجب ألا تكون موظفة بأي جهة حكومية وألا تكون قد سبق لها التعيين بأي وظيفة تابعة للخدمة العسكرية بالمملكة. في النهاية يجب أن تجتاز المتقدمة كافة الاختبارات الخاصة بالقبول بالوظيفة الشاغرة.

آخر موعد للتقديم على وظائف عسكرية للنساء 1443 المديريه العامه لحرس الحدود

إضافة لما سبق ذكره فإن فقد ذكرت المديرية العامة لحرس الحدود بالإعلان أن باب التقديم سيظل مفتوح للراغبات للإلتحاق بالوظائف النسائية الشاغرة بدءًا من اليوم السبت القادم الموافق 19 مارس 2022 الموافق 16 شعبان 1443هـ من الساعة العاشرة صباحًا وحتى يوم الخميس الموافق 24 مارس 2022 الموافق 21 شعبان 1443هـ، والجدير بالعلم أن التقديم إلكترونيًا فقط عبر رابط التقديم المذكور أدناه.

خطوات التقديم على رابط وظائف نسائية في حرس الحدود 1443 بالسعودية

في الختام بإمكان الراغبات في الإلتحاق بالوظائف النسائية في حرس الحدود 2022 التقديم من خلال الخطوات التالي ذكرها بالترتيب: