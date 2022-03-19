سجلت محطات الشبكة الوطنية ، لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد الإماراتية، هزة بقوة 4.5 درجة ريختر في جنوب إيران الساعة 16:25، وفق صحيفة الخليج الإماراتية.

وأعلنت وزارة "الصحة" الإماراتية، عن إجراء 304,600 فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات حيث تم تسجيل 367 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي إصابات كورونا منذ بداية الجائحة الي 887382 إصابة.

كما تم رصد 816 حالة شفاء خلال الفترة الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد الي 857206.

كما أكدت الصحة الإماراتية عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية ليطل إجمالي الحالات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الأمس 2302.