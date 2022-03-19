زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر يضرب بجاية الجزائرية

جدة - نرمين السيد - وقال المركز الجزائرى لعلم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، إن الهزة سجلت فى حدود الساعة الحادية عشرة صباحا بالتوقيت المحلى "العاشرة بالتوقيت العالمى"، مشيرا إلى أن الهزة شعر بها سكان ولايات جيجل، والبويرة والجزائر العاصمة وبومرداس.
ولم تعلن السلطات الجزائرية حتى الآن عن تسجيل خسائر مادية أو بشرية.
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