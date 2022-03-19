للمرة الأولى منذ 8 سنوات.. تسيير قطار من ستاروبيلسك إلى لوجانسك «فيديو»

جدة - نرمين السيد - أكدت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، وصول قطار إلى منطقة لوجانسك قادمًا من ستاروبليسك شمالاً، وذلك للمرة الأولى منذ 8 سنوات، بعدما فرضت القوات الانفصالية سيطرتها على الإقليم الذى كان يخضع لسيطرة القوات الأوكرانية.





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