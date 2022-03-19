نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “Live Now” تابع رابط مباراة الباطن والرائد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستضيف فريق الباطن السعودي مساء اليوم فريق الرائد في منافسات الدوري السعودي الجولة الخامسة والعشرين، وهي المباراة القوية التي يترقبها الكثير من عشاق ومحبي كرة القدم في السعودية، والتي يتنافس من خلالها الفريقين سعيا الى اقتناص ثلاث نقاط هامة في المنافسة في بطولة الدوري السعودي، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور متابعة رابط مباراة البا

طن والرائد في الدوري السعودي اليوم لمتابعة مجريات اللقاء لحظة بلحظة.

رابط مباراة الباطن والرائد في الدوري السعودي اليوم

تابع الآن المباراة الهامة التي تجمع بين فريق الباطن والرائد في منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي، والتي تقام من خلال ستاد الباطن الرياضي والتي تقام مساء اليوم السبت الموافق التاسع عشر من شهر مارس، ويسعى فريق الباطن السعودي المضيف لهذه المباراة الى الحصول على فوز كبير واقتناص ثلاث نقاط الهروب من شبح التواجد في قاع الدوري السعودي في هذا التوقيت.

مباراة الباطن والرائد في الدوري السعودي اليوم

يستضيف ستاد الباطن الرياضي مساء اليوم مباراة قوية تجمع بين الباطن والرائد، في الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري السعودي، حيث يبدأ فريق الباطن السعودي هذه المباراة في المركز الخامس عشر من ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 22 نقطة، فيما يتواجد فريق الرائد في المركز التاسع في ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة.

مباشر مباراة الباطن والرائد في منافسات الدوري السعودي اليوم

وتقام مباراة فريق الباطن السعودي ضد نظيره فريق الرائد مساء اليوم السبت في الدوري السعودي من خلال ستاد الباطن، والتي تنطلق في تمام الساعة السادسة الا ربع مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة الا ربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتي تنقل من خلال شاشة قناة ssc الرياضية السعودية، ويبدأ فريق الباطن هذه المباراة بتشكيل على النحو التالي.