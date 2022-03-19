تمويل فوري بدون كفيل وبدون تحويل راتب حتى 100 ألف ريال من شركة الأمثل للتمويل. حيث تقدم الشركة مجموعة من المنتجات التمويلية منها تمويل الأفراد أو تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمويل المتاجر الإلكترونية وبرنامج التمويل المضمون، وبرنامج نمو التقنية. فإذا كنت تحتاج إلى السيولة النقدية لتسديد أقساط معينة أو شراء أثاث أو منتجات وسلع فتمويلك الشخصي مناسب :

تمويل فوري بدون كفيل وبدون تحويل راتب حتى 100 ألف ريال

من مميزات تمويل الأمثل للتمويل الآتي:

تمويل متوافق مع أحكام الشرعية الإسلامية.

مبلغ التمويل يصل حتى 100 ألف ريال

مدة سداد تصل حتى 24 شهرًا.

هامش ربح تنافسي وبدون تحويل راتب.

بدون كفيل حتى 50 ألف ريال.

تضمن الشركة لك إجراءات سريعة التنفيذ وسهلة.

مستندات تمويل الأفراد الأمثل للتمويل

تعبئة نموذج الطلب التمويلي عبر موقع الأمثل للتمويل أو في مقر الشركة.

صورة من الهوية الوطنية وخطاب تعريف بالراتب.

كشف بنكي لأخر ثلاث شهور .

العنوان الوطني

إثبات سكني سواء ملك أو إيجار.

في بعض حالات تكون استثنائية تطلب الشركة بعض الطلبات الإضافية.

التمويل التأجيري من شركة الأمثل

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

مبلغ التمويل يصل حتى 100 ألف ريال.

مدة سداد تصل حتى 24 شهرًا.

هامش ربح تنافسي وإجراءات سريعة وسهلة التنفيذ.

المستندات المطلوبة للتمويل التأجيري

ملء نموذج الطلب.

تقديم صورة من الهوية الوطنية.

رخصة قيادة سارية الصلاحية .

خطاب تعريف بالراتب وكشف حساب بنكي لأخر ثلاث شهور.

العنوان الوطني .

إثبات سكني لمنزلك سواء تمليك أو إيجار.

في بعض حالات تكون استثنائية تطلب الشركة بعض الطلبات الإضافية.

طريقة التواصل مع شركة الأمثل

صندوق البريد 300827 – الرياض 11372.

البريد الإلكتروني : [email protected]

الرقم المجاني :8003015555

واتساب : +9668003015555

ساعات العمل يوميًا من الأحد حتى الخميس من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الرابعة مساءً. ويوم الجمعة والسبت يوم الإجازة.

شركة الأمثل

أحد الشركات السعودية المرخصة الخاضعة للرقابة وإشراف البنك المركزي تقدم أفضل وأحدث الخدمات التمويلية المنوعة. ولها الريادة في مجال التمويل بالمملكة. تقديم الشركة حلولًا تمويلية جديدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمهنيين والأفراد من خلال طرح المنتجات الجديدة بشكل مستمر، وكذلك التنوع في حلول الأعمال عبر الرقمنة، وتقديم تجارب فريدة من نوعها لخدمة العملاء.