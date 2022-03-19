نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مباشر” تابع رابط مباراة أبها والتعاون في الدوري السعودي اليوم 19-3-2022 لحظة بلحظة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تابع الآن احداث المباراة القوية التي تجمع مساء اليوم بين فريق ابها ونظيره فريق التعاون السعودي ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري السعودي هذه النسخة، حيث يستضيف فريق ابها السعودي نظيره فريق التعاون في مباراة قوية تقام من خلال ستاد الامير سلطان بن عبدالعزيز الرياضي، وسوف نستعرض الآن متابعة رابط مباراة أبها والتعاون في الدوري السعودي اليوم لحظة بلحظة.

تابع رابط مباراة أبها والتعاون في الدوري السعودي اليوم

يحل فريق التعاون السعودي اليوم ضيفا ثقيلًا على نظيره فريق ابها في اطار منافسات الجولة 25 من منافسات الدوري السعودي، والتي يبدأها فريق ابها السعودي في المركز السابع في ترتيب الدوري السعودي برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد فريق التعاون السعودي في المركز الثالث عشر برصيد خمسة وعشرون نقطة، ويسعى الفريقين الى اقتناص ثلاث نقاط هامة من خلال هذه المباراة والحصول على فوز ثمين يرفع من خلاله رصيد في ترتيب جدول الدوري السعودي هذه النسخة.

مباراة ابها ضد التعاون في الدوري السعودي اليوم

مباراة قوية مساء اليوم تجمع بين ابها والتعاون في منافسات الدوري السعودي اليوم السبت، حيث تنطلق احداث المباراة في تمام الساعة 5:55 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 6:55 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتي من المقرر ان تنقل مباشرة من خلال شاشة قناة ssc السعودية الرياضية الناقلة لجميع مباريات الدوري السعودي بشكل عام.

مباشر مباراة ابها والتعاون اليوم في الدوري السعودي

ويبدأ فريق أبها هذه المباراة ضد التعاون في الدوري السعودي بتشكيل على النحو التالي.

حراسة المرمى : – علي محمدي.

في مركز خط الدفاع : سعيد مبارك، بلال العيفة، أمين عطوش، عبد الله الزوري، ساري عمرو.

وفي خط الوسط : شراحيلي، حسن القيد، ماتيتش، رياض محمد شراحيلي.

وفي خط الهجوم : سعد بقير.

فيما يدخل فريق التعاون السعودي في هذه المباراة مساء اليوم بتشكيل على النحو التالي.