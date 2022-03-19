لافروف: روسيا لن تطرح مبادرات لتحسين العلاقات مع الغرب

جدة - نرمين السيد - وقال لافروف، خلال ختام منتدى المسار "الدولى" لمسابقة "قادة روسيا"، اليوم السبت، "نواصل بالطبع الانفتاح على التعاون مع أى دولة، بما فى ذلك الدول الغربية".

وأضاف: بالرغم من تصرفات الغرب تجاهنا بهذه الطريقة المعروفة للجميع، فإننا لن نطرح أى مبادرات لتحسين العلاقات معه، دعونا نرى كيف سيخرجون من المأزق الذى دفعوا أنفسهم إليه.