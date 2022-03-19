جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سكاى نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم، السبت، أن الحكومة البريطانية أعلنت مخططا ثانيا، يسمح للأشخاص بالتكفل بعائلات أوكرانية للسفر إلى بريطانيا والعيش فى منازلهم.
تجدر الإشارة إلى أن ما لا يقل عن 3 ملايين أوكرانى غادروا منازلهم منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى بلادهم، فى 24 فبراير الماضى، حيث دخل غالبيتهم بولندا، والمجر، ورومانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا: إصدار 8 آلاف و600 تأشيرة دخول للاجئين الأوكرانيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.