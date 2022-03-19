بريطانيا: إصدار 8 آلاف و600 تأشيرة دخول للاجئين الأوكرانيين

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سكاى نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم، السبت، أن الحكومة البريطانية أعلنت مخططا ثانيا، يسمح للأشخاص بالتكفل بعائلات أوكرانية للسفر إلى بريطانيا والعيش فى منازلهم.

تجدر الإشارة إلى أن ما لا يقل عن 3 ملايين أوكرانى غادروا منازلهم منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى بلادهم، فى 24 فبراير الماضى، حيث دخل غالبيتهم بولندا، والمجر، ورومانيا.