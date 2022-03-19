عاجل.. رئيس وزراء بريطانيا: بوتين لن يتوقف عند أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لن يتوقف عند حدود أوكرانيا، وذلك تعقيبًا على العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، حسبما نقلت قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وحذر جونسون، خلال مؤتمر لحزب المحافظين البريطانى، اليوم السبت، من أنه إذا صمت الغرب فإن روسيا ستهاجم جورجيا ودول البلطيق، واصفًا العمليات العسكرية الروسية فى أوكرانيا بأنها "كارثية" ودخلت الحرب الروسية فى أوكرانيا إلى يومها الـ24، حيث يواصل الجيش الروسى استهداف المنشآت الأوكرانية، مقابل استمرار الدعم الغربى لكييف، وإمداد أوكرانيا بالسلاح والدعم المادى والمعنوى.

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