ألفيس يتحدث عن "عودة ميسي": لا يقضي أوقاتا جيدة مع سان جرمان

تحدث النجم البرازيلي داني ألفيس عن زميله السابق في برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، قائلا إن الأخير "لا يقضي أوقاتا جيدة" مع باريس سان جرمان الفرنسي الذي انتقل إليه مطلع الموسم الجاري.

وقال ألفيس الذي لعب مع ميسي 349 مباراة خلال تواجدهما في برشلونة، إن "صديقه القديم" لا يستمتع بوقته مع سان جرمان، مشيرا إلى أن "البرغوث" الأرجنتيني لا يعتبر نفسه وضع مريح، إذ "يشعر بالبعد عن النادي الذي حقق معه نجاحات تاريخية".

وفي حديث لشبكة "إي إس بي إن" الرياضية، أوضح ألفيس أن "بمقدور ميسي أن يقدم أداء مذهلا عندما يكون مستمتعا بوقته، لكن هذا لا يحدث معه في الوقت الراهن. ليو ليس في مكانه المناسب في سان جرمان بعد أن كان بأفضل موقع لممارسة ما يحب".

وأوضح ألفيس الذي غادر برشلونة في عام 2016، ليعود لاحقا إلى "البلوغرانا" أواخر السنة الماضية، أنه أجرى اتصالات مع ميسي بشأن احتمال عودته للدوري الإسباني.

وأضاف: "كان ميسي يسألني: أين ستكون أفضل حالا من اللعب لصالح برشلونة؟ لا يوجد مكان أفضل منه. تحققت من ذلك بنفسي. أرسلت له ذات الجملة التي قالها لي عندما علمت برحيله إلى سان جرمان"، الذي لعب له ألفيس لمدة موسم.

وتابع النجم البرازيلي: "آمل أن يعود ميسي لبرشلونة. سنستمتع باللعب معا. كل من يغادر هذا النادي يندم على ذلك. إنه أفضل مكان في العالم".

جدير بالذكر أن ميسي وقع عقدا مع سان جرمان لمدة عامين، إلا أنه يتعرض لانتقادات وخصوصا بعد خروج النادي الباريسي من منافسات دوري أبطال أوروبا.