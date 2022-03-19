تأكيد من الصديق المقرب: بوتن "في أفضل حالاته على الإطلاق"

ردا على تصريحات لخصوم غربيين، قال ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا الحليف الوثيق للرئيس الروسي فلاديمير بوتن، إن الأخير يتمتع بصحة جيدة و"في أفضل حالاته على الإطلاق"، وذلك في معرض حديثه خلال مقابلة أجرتها قناة "تي بي إس" التلفزيونية اليابانية.

وأضاف لوكاشينكو في تسجيل للمقابلة نشرته وكالة "بيلتا" الرسمية للأنباء في بيلاروسيا: "أنا وهو لا نلتقي كمجرد رئيسين، إذ تربطنا صداقة يسودها الود. أنا مطلع تماما على كل تفاصيله لأقصى حد، سواء كانت رسمية أو شخصية".

واستخدمت روسيا أراضي بيلاروسيا نقطة انطلاق للهجوم على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وأشار زعماء غربيون إلى أن بوتن أخطأ تقدير تكلفة شن هجوم عسكري على أوكرانيا، إذ تكبدت قواته خسائر فادحة وتعثر تقدمها بشكل كبير رغم ما يبدو من تفوقها على خصمها.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بوتن "غير رشيد"، ووصفه رئيس الوزراء الهولندي مارك روته بأنه "مصاب بجنون العظمة تماما".

لكن لوكاشينكو نفى ما يشير إلى أن بوتن (69 عاما) ليس في أوج قوته.

وقال لمحاوره في المقابلة: "أنت والغرب يجب أن تُخرجوا هذا الهراء وهذا الخيال من رؤوسكم. بوتن يتمتع بالكفاءة التامة. إنه في أفضل حالاته على الإطلاق. إنه شخص راشد تماما ينعم بصحة بدنية جيدة. إنه رياضي".

وأضاف: "كما يقولون هنا: سيشهد جميع جنازاتنا".