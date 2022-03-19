رابط تقديم حرس الحدود 1443 للنساء على رتبة جندي عبر رابط jobs.sa

رابط تقديم حرس الحدود 1443، في بيان رسمي للمديرية العامة للسجون متمثلة في القبول المركزي والتي أعلنت عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة على رتبة جندي المتاحة للسيدات السعوديات بالعقد، وهنا ومن خلال هذا المقال سنزودكم بكافة التفاصيل التي أعلنتها مديرية حرس الحدود على صفحتها الرسمية، بالإضافة إلى نشر رابط jobs. sa للتقديم بالبوابة والشروط المعلنة لاستقبال طلبات التقديد عبر رابط تقديم حرس الحدود 1443.

رابط تقديم حرس الحدود 1443

أعلنت الجهات العاملة بمديرية حرس الحدود عن فتح باب القبول والتسجيل لعدد من الوظائف الشاغرة للسيدات بنظام العقد، ووضحت أن التقديم لمن يحمل شهادة الثانوية العامة وما يتم معادلته من شهادات أخرى وكذلك لحاملي المؤهلات العليا، وقد كانت عدد الوظائف المتاحة 34 وظيفة ونوهت الإدارة العامة أن التسجيل وتلقي الطلبات سيكون متاح بدءاً من يوم السبت المتوافق مع 19/3/2022 وعلى أساس ذلك، وضعت المديرة موعد لنهاية التقديم وهو 24/3/2022 ونوهت أن التسجيل إلكتروني من خلال اتباع الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول من متصفح الإنترنت إلى رابط بوابة jobs. sa.

الضغط على تسجيل الدخول من خلال الاسم وإنشاء كلمة مرور.

اختيار وظائف حرس الحدود للنساء.

تعبئة نموذج التقديم.

ثم اختيار الوظيفة جندي والضغط على تقديم الطلب.

شروط الالتحاق بوظائف حرس الحدود 1443 للنساء

وضعت الإدارة العامة لحرس الحدود بعض من الشروط والضوابط التي من خلالها سيتم قبول الطلب وهي كالتالي:

إن تكن جنسية المتقدمة سعودية وهذا شرط أساسي. التسجيل لحاملي شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة والمؤهلات العليا. يتم استثناء من نشأ مع والدها أثناء خدمته للدولة خارج المملكة للتسجيل بالوظائف. تمتع المرشحات للتسجيل بحسن السمعة والسلوك ولا تكن ممن حكم عليها بجرائم مخلة بالآداب. أن تكون لديه هوية وطنية مستقلة سارية المفعول وقت التقديم. ألا يكون المتقدم قد سبق تعيينه في وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من مراكز أو معاهد عسكرية لأي سبب من الأسباب أو موظفة في جهة حكومية. ألا تكن متزوجة من غير سعودي. أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول وذلك من الشروط الهامة التي تطلبها الوظائف. بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من قبل وزارة التعليم ومصدق عليها.

وشددت المديرة علي المتقدمات للتسجيل أنه يجب عليهن ملء الحقول بدقة شديدة، ولن يتم النظر في أي طلب لا يفي بالمتطلبات التي وضعتها المديرة عبر رابط تقديم حرس الحدود 1443.