نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقعة صعبة.. موعد مباراة أبها والتعاون في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة أبها والتعاون ، في اليوم الختامي من مباريات الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم 2022/2021، ولحساب مرحلة الإياب (الدور الثاني)، يستضيف مساء السبت 19 مارس 2022، ملعب ستاد ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) في مدينة أبها السعودية، مواجهة نارية، تحمل طابع الثأر، منذ الدور الأول، بين فريقي التعاون وأبها ، واللذين يبحثان عن تأمين التواجد والمشاركة في الموسم المقبل من دوري المحترفين السعودي .

سنتناول أعزائي زوار ومتابعي موقع “ثقفني” في السطور المقبلة بـ تغطية خاصة كواليس وآخر أخبار و موعد مباراة أبها والتعاون والقنوات الناقلة ، فضلًا عن مشوار ونتائج الناديين في الموسم 46 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، إضافة إلى تاريخ مواجهات أبها والتعاون في الدوري السعودي .

مباراة أبها والتعاون

مواجهة ساخنة جديدة، سيشهدها الدوري السعودي ليل السبت، يسعى خلالها طرفي اللقاء، إلى تحقيق الفوز وحسم 3 نقاط هامة في المشوار، قبيل انقضاء الموسم بـ6 جولات.

وتحظى مواجهة السبت، بكواليس خاصة، حيث فشل زعيم الجنوب في تحقيق الفوز على ذئاب التعاون ، في آخر 3 مواجهات في الدوري السعودي .

فضلًا عن الخسارة في لقاء الذهاب خارج الديار بثنائية نظيفة، وهو ما يسعى لمحوه اليوم، استفادة بعاملي الأرض والجمهور.

فيما يلي نستعرض نتائج مباريات الجولة 25 من الدوري السعودي حتى اليوم:

وإليكم جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان قبل اليوم الأخير من الأسبوع 25:

تجدر الإشارة إلى أن الجولة 25 قد أقيمت على 3 أيام.

حيث انطلقت يوم الخميس بـ3 لقاءات، انتهت مباراة الفيصلي والفتح بفوز الأول بهدف، وبنفس النتيجة انتهت مباراة ضمك والاتفاق لصالح فارس الجنوب.

كما حسم العالمي نتيجة مباراة النصر والفيحاء .

ويوم الجمعة أقيمت كذلك 3 مباريات، حيث أسفرت مباراة الطائي والشباب عن تعثر بتعادل جديد لليوث (2-2).

فيما انتهت مباراة الاتحاد والحزم و مباراة الهلال والأهلي ، بفوز منطقي للعميد والزعيم.

واليوم تُلعب آخر مواجهتين في الجولة، حيث مباراة التعاون وأبها إضافة إلى مباراة الباطن والرائد بفارق 10 دقائق فقط بين اللقاءين.

نادي أبها

مع أصحاب الضيافة والديار، نادي أبها السعودي ، نبدأ تغطيتنا، حيث يسعى لتسجيل فوز جديد، سيكون له قيمة كبيرة، في جولات الحسم من الدوري السعودي .