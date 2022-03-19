طريقة تحضير المكرونة النجرسكو في المنزل بأقل تكلفة وألذ طعم

النجرسكو من الأطباق المفضلة للجميع، والنجرسكو من الأكلات الأيطالية اللذيذة التي يحبها الكبار، والصغار، ولذلك كان ألاهتمام بمعرفة طريقة تحضير النجرسكو من أكثر الاهتمامات التي تبحث عنها السيدات؛ كي يتمكنوا من معرفة تحضيرها والحصول علي طعم شهي ولذيذ مثل المطاعم وأيضاً بطريقة غير مكلفة مثل المتوفرة في المطاعم، من منا لا يحب الطعام الأيطالي الذي يعطي لنا لذة عظيمة مثل الباستا اللذيذة علي إختلاف أنواعها ومكوناتها وأيضاً البيتزا بإختلاف أنواعها ومكوناتها لدى الجميع، وفي هذا المقال سوف نقدم لكي طريقة سهلة لتحضير النجرسكو في المنزل بطريقة بسيطة وغير مكلفة.

طريقة تحضير المكرونة النجرسكو

المكونات:

500 جرام مكرونة شرايط أو أسباجتي.

كوب خليط جبن موزريلا، ورومي، وشيدر، أو موزريلا فقط، أو أي أنواع حسب الرغبة.

فراخ مقطعة مكعبات أو شرائح حسب الرغبة.

معلقة زبدة.

ربع ملعقة ملح.

رشه فلفل أسود.

رشه زعتر.

مقادير البشاميل

المكونات:

3/4 كيلو من الحليب السائل.

5 ملاعق كبيرة من الدقيق فاخر.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

فلفل اسود.

ملح.

أولاً طريقة تحضير البشاميل

نقوم بإضافة الزبدة في وعاء علي النار حتي الذوبان، ثم نقوم بإضافة الدقيق مع التقليب المستمر حتي يشرب الدقيق الزبدة، ثم يترك علي النار مع التقليب المستمر لمدة دقيقتين ثم يضاف الحليب مع الاستمرار في التقليب ويفضل أن يكون التقليب سريعاً حتى لا يتكتل الخليط ويمكن إضافة الحليب ليصبح قوامه خفيف علي حسب الكمية، ويرفع من علي النار ثم يضاف الملح والفلفل الأسود ويقلب جيداً حتي تمتزج المكونات.

طريقة تحضير النجرسكو