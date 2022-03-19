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عمر شويل - جدة كيفية التسجيل في التأهيل الشامل وأهم الشروط وطريقة الاستعلام عنه وموعد الراتب. حيث تقدم الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات المختلفة والمساعدات. كما تعمل الحكومة جاهدة من أكل توفير جميع صور الدعم سواء المادي أو المعنوي للمواطن. وذلك لتقديم يد العون لهم لتوفير جميع الاحتياجات الخاصة والارتقاء بمستوى الدخل لديهم. كما يعتبر التأهيل الشامل من أهم الخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين. حيث يعتبر دعم التأهيل الشامل هو طوق النجاة للعديد من أصحاب الاحتياجات الخاصة والذين لا يتمكن من توفير احتياجاته بأنفسهم. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض طريقة التسجيل في في الدعم وكذلك أهم الشروط المطلوبة للحصول عليه. وكذلك طريقة الاستعلام عن دعم التأهيل الشامل وموعد نزول الراتب. كما يمكنك التعرف أيضاً على المستبعدين من التأهيل الشامل والشروط المطلوبة للتسجيل وطريقة تحديث البيانات.

كيفية التسجيل في التأهيل الشامل

توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية داخل المملكة العربية السعودية الدعم المادي لأصحاب الاحتياجات الخاصة. حيث تعمل الحكومة السعودية بشكل دائم لتوفير مختلف المساعدات لمختلف فئات المجتمع للإرتقاء بمستوى المعيشة لديهم وذلك لمساعدتهم في الإنخراط داخل المجتمع السعودي. ونظراً لأهمية دعم التأهيل الشامل يمكننا عرض الخطوات المطلوبة للتسجيل به كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ثم تسجيل الدخول بكتابة الاسم ورقم المرور ثم القيام بالنقر على خيار خدمات الوزارة وبعدها الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية ثم الخدمات الإلكترونية ومنها الإعانة المالية كتابة جميع البيانات الخاصة المطلوبة ثم الضغط على تقديم الطلب.

الشروط المطلوبة للحصول على الدعم

كما قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها للحصول على دعم التأهيل الشامل. ويمكننا عرض أهم هذه الشروط كما يلي:

يجب ألا يقل عمر المستفيد عن عامين كما يجب ألا يتخطى العمر ال45

كما إنه في حالة تخطي المستفيد عمر ال45 يجب تقديم إثبات أن الإعاقة حدثت قبل هذا العمر

يجب عدم تخطي الدخل الشهري للمستفيد الأعزب عن 2500 ريال سعودي

وبالنسبة للمتزوج يجب ألا يتخطى الدخل الشهري له ال3000 ريال سعودي

كما يشترط أن يكون من ضمن الأشخاص الذين يتلقون الإعانات الشهرية.

طريقة الاستعلام عن التأهيل الشامل

كيفية التسجيل في التأهيل الشامل وموعد نزول راتب التأهيل الشامل كل شهر

فلقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد موعد محدد في كل شهر لنزول راتب التأهيل الشامل. نظراً لأهمية دعم التأهيل الشامل بالنسبة لجميع المستفيدين منه. ويمكننا عرض أنه يتم نزول راتب التأهيل الشامل في اليوم 26 من كل شهر ميلادي. كما إنه في حالة توافق هذا اليوم يوم عطلة يتم نزول الراتب في اليوم السابق أو التالي للعطلة.

قيمة مبلغ التأهيل الشامل

حيث تتحدد قيمة مبلغ التأهيل الشامل على حسب نوع الإعاقة الموجودة كما يلي: