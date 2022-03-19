خطوات توثيق العقود في التأمينات الاجتماعية و إجراءات قبول أو رفض العقد

خطوات توثيق العقود في التأمينات الاجتماعية حيث أتاحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية العديد من الخدمات الإلكترونية الفورية، ومنها خدمة توثيق العقود إلكترونيًا، التي تعمل على الحفاظ على الحقوق وإثبات العلاقة التعاقدية بين المشتركين، والتي تمكن المقيم من مراجعة العقد من خلال رقم الإقامة، وهي إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة العمل السعودية، وذلك بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأتاحت تلك الخدمة لأصحاب العمل إمكانية رفع وتحديث معلومات العمل الخاصة بعقود الموظفين السعوديين وغير السعوديين في القطاع الخاص، إذ بدأ العمل بخدمة توثيق العقود الإلكترونية مع مطلع عام 2022، كما يمكن التعرف علي تعرف علي الحالات التي حددتها التأمينات الاجتماعية لإيقاف صرف ساند 2022.

خطوات توثيق العقود في التأمينات الاجتماعية

تمكن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أصحاب العمل من توثيق عقود موظفيهم، عبر منصتها الإلكترونية، كما تمنح الموظف حق القبول أو الرفض للموظف لتوثيق العقد، ويتم توثيق العقود إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى رابط توثيق العقود في التأمينات الاجتماعية.

ثم النقر على أيقونة “تأميناتي أعمال” من الصفحة الرئيسية.

اختيار أيقونة أعمال، ثم اختيار توثيق عقد مشترك نشيط.

ثم تسجيل الدخول إلى حساب المنشأة.

من خلال ملف المنشأة يتم الضغط على أيقونة المشتركين.

ثم اختيار المشترك المراد إضافة عقد له، ويمكن البحث عنه من خلال رقم الهوية أو رقم الاشتراك، أو الجنسية أو باختيار حالة العقد.

اختيار الموظف المطلوب توثيق عقده، ثمّ النقر على خيار “رفع العقد”.

ثم القيام بتعبئة جميع الحقول اللازمة بالبيانات الخاصّة بها، وهي:

اختيار نوع العقد للموظف، ثم الأجر “شهري/أسبوعي”.

ثم تحديد تاريخ العقد ويجب أن يكون موافقاً لتاريخ اليوم الحالي أو ما قبل.

تحديد تاريخ نهاية العقد، ويُمكن تجاهل هذا الخيار إذا كان العقد مفتوحاً.

النقر على خيار “رفع”، ويتم رفع صورة العقد ويحب أن يكون الملف متوافقاً لصيغة pdf أو jpeg.

تحديد لغة الرسالة النصية “عربي / إنجليزي”، وسوف تُرسل للموظف متضمنة رابطاً للعقد.

ثم النقر على الإقرار، وأخيرًا إرسال.

إجراءات قبول أو رفض العقد عن طريق الموظف

يقوم الموظف بالضغط على الرابط المرفق له في الرسالة النصية. ثم القيام بإدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، ثم رمز التحقق. يقوم النظام بإرسال رسالة تحقق أخرى للموظف، يتم إدخالها في الحقل المخصص. ثم في الصفحة التالية تظهر قائمة بالعقود المعلقة، يتم اختيار العقد المراد توثيقه. تظهر للموظف جميع بيانات العقد وهي: معلومات المشترك والمنشأة، البيانات الوظيفية والأجر. معلومات العقد ونسخة منه، ويمكن الاحتفاظ بنسخة منه عن طريق الضغط على “تحميل العقد”. ثم بعد الاطلاع على العقد بإمكان الموظف القيام بالتالي: قبول العقد بالضغط على الخيار المحدد. رفض العقد مع توضيح الأسباب “مشاكل في تفاصيل الأجر- خطأ في بداية وانتهاء العقد- العلاقة العمالية الكاملة غير صحيحة أو أخرى”، ويذكر الموظف سبب الرفض. وأخيرا النقر على أيقونة (إرسال).

ما الذي يحدث في حال عدم توثيق عقد العمل؟

في حال عدم توثيق المنشأة للعقد يحق للعامل الانتقال إلى أي منشأة أخرى للعمل سواء كان مواطنا سعوديا، أما العامل غير السعودي يحق له نقل الكفالة دون الرجوع للكفيل، مع الاحتفاظ بحقه الكامل في التقاضي، كما يلزم أيضا توثيق العقد من خلال منصة أبشر وفي حال رفضه من المنصة التابعة لوزارة الداخلية يصبح العقد معلقا، وأقرت المؤسسة العامة للتأمينات قدرها 1000 ريال سعودي.