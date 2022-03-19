حرس الحدود البولندى: عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا ارتفع إلى مليونين

جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم السبت، أن مليونين و41 ألفا و391 لاجئا فارين من أوكرانيا دخلوا البلاد، منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى 24 من شهر فبراير الماضى.





وأفادت الوكالة فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلتها قناة "تى فى بى" البولندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية، بأن أمس الجمعة فقط شهد دخول 42 ألفا و700 لاجئ إلى البلاد فارين من أوكرانيا.

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