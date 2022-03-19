تشابك اقتصادى وأمنى..ماذا ينتظر العالم فى حرب عالمية باردة جديدة؟

جدة - نرمين السيد - ويشير الباحث السياسى توم موكيتيس فى صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إلى ما يمكن أن تؤدى إليه الحرب الروسية الأوكرانية، وما يمكن أن نسميه حرب باردة جديدة، على النظام الجيوسياسى فى العالم، وسط تحديات جدية بعدم امتداد الصراع إلى مناطق ودول آخرى.

عزلة الأشهر الطويلة

ويتوقع الباحث أن تستمر الحرب الباردة الجديدة لفترات طويلة، ستعيش روسيا خلالها حالة من العزلة، وقد تطول فترة هذه الحرب إلى شهور طويلة، كما يستدعى إلى الذاكرة الدولية ما حدث فى الحروب القديمة، لبيان أوجه الشبه والاختلاف بين ما كان بالأمس وما يحدث اليوم.

ويشير كاتب "ذا هيل" إلى أن الولايات المتحدة خرجت منتصرة من الحرب العالمية الثانية، وكان يحدوها أمل كبير فى بقاء التحالف أثناء الحرب سليمًا لفرض ما تراه سياسيًا على الساحة الدولية، إلا أنه سرعان ما ثبت أنها آمال واهية، فقد فرض الاتحاد السوفييتى رغبته فى إقامة أنظمة محيطة به من الدول الموالية أو على الأقل دول الدمية، خصوصا البلدان التى كانت واقعة ضمن أراضى الاتحاد السوفيتى فى شرق أوروبا قبل انفصالها عنه، فهو يراها مسألة أمن قومى بالدرجة الأولى.

تحالفات بقوة النووى.. الناتو Vs وارسو

وعلى الجانب الآخر، لم تهدأ أمريكا التى تحاول فرض نظام القطب الأوحد، فسارعت فى 1949 إلى إنشاء حلف شمال الأطلسى مع حلفائها فيما عرف بـ "الناتو"، لكن روسيا ردت على الفور بتشيكل حلف وارسو فى 1955.

وفى هذا الصدد، يشير موكيتيس، وهو أستاذ التاريخ بجامعة ديبول، إلى أنه كان يمكن أن تتفكك التحالفات، لولا قوة الردع النووى.

كما يستدعى الكاتب الأمريكى ذلك المصطلح السياسى الذى راج فى أوائل الستينيات، عندما كشف الخبراء عما أسموه: "التدمير المتبادل المؤكد- الجمود الاستراتيجى"، لأن الخصوم كانوا يملكون ما يكفى من القنابل الهيدروجينية لتدمير بعضهم، فلا يمكن لأحد أن يربح الحرب، ولذلك لم تكن هناك جدوى من القتال.

لعبة حروب الوكالة

ويقول موكيتيس، إنه بانضمام الصين إلى النادى النووى فى 1964، اتسعت دائرة الحرب الباردة لتشمل آسيا، ولكن كان للردع النووى ميزة خاصة، لأنه حال دون وقوع معركة نهاية العالم "أرماجدون"، لكنه لم يحل دون الحروب بالوكالة فى تلك الحقبة، إذ دعمت كلا من واشنطن وموسكو أطراف الحرب فى بلدان بعيدة.

كما أشار الكاتب الأمريكى إلى أنه عندما غرقت الولايات المتحدة فى مستنقع جنوب شرق آسيا، زود السوفييت فيتنام الشمالية بالأسلحة ومساعدات أخرى. وفى المقابل جهزت الولايات المتحدة المقاتلين الأفغان بصواريخ ستينجر المضادة للطائرات لاستخدامها ضد الجيش الروسى خلال حرب الثمانينيات، وباختصار لجأ قطبى العالم لدعم حروب الوكالة فى الكثير من دول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

الردع النووى

ويرى موكيتيس سمات من الحرب الباردة القديمة فى الحرب الروسية الأوكرانية الحالية، إذ تبقى ترسانة موسكو النووية رادعًا قويًا فى وجه التدخل المباشر من الولايات المتحدة أو أى من دول الناتو، وهو نفس ما حدث عندما منعت الثورة المجرية فى 1956، أو أحداث الشغب فى التشيك "ربيع براغ" عام 1968.

إلا أن هذا الردع النووى لم يمنع حلف الناتو الغربى من إمداد الجيش الأوكرانى بالأسلحة، ولو سرًا، أو من خلال وكلاء خرين، فقد قوبلت دعوة الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، لإنشاء منطقة حظر طيران فوق بلاده رفضًا قاطعًا من الغرب وأمريكا، خشية استفزاز روسيا، وكذلك لم تجرؤ دولة على توجيه السلاح إلى الأوكران بصورة مباشرة، خشية التورط فى الحرب.

وبحسب "ذا هيل"، يبقى للحرب الروسية الأوكرانية الحالية سياق مختلف تماما، حيث أصبح العالم أكثر تعقيدًا منذ نهاية الحرب الباردة فى 1989، وبقيت جمهورية روسيا الاتحادية كظل للاتحاد السوفييتى السابق، وزادت قوة الصين بشكل كبير، لتشكل بكين تهديدا إضافيًا وأكبر للولايات المتحدة.

عولمة التجارة

وعلى الرغم من تشابه الصراعات الجيوسياسية، وتطابق المشهد الاستراتيجى بما كان عليه قبل 30 عامًا، إلا أن عولمة التجارة فى عالم يشبه قرية صغيرة تتكامل اقتصاديًا، سهل فرض عقوبات على الروس، كما حدث فى سلسلة العقوبات التى فرضتها أمريكا وأوروبا الغربية على موسكو، لكن المشكلة الآن أن صدى هذه العقوبات أوجع الغرب والعالم بارتفاع الأسعار والتضخم أكثر من روسيا نفسها.

وهنا يشار إلى أن روسيا اعتادت استخدام سلاح العقوبات ضدها منذ ضم القرن فى 2014، وتستطيع الجمهورية الروسية فى ظل حكم فلاديمير بوتين، إدارة تكاملاً ذاتيًا من الداخل، لتستغنى عن العالم.

وعلى سبيل المثال، فى الوقت الذى حرم فيه الغرب وأمريكا الروس من نظام سويفت المالى العالمى بين البنوك، وبالتالى أنظمة "فيزا" وماستر كارد"، كان القيصر مستعدًا بأنظمة الائتمان الداخلى لدى روسيا، بما فى ذلك نظام (SPFS) للتحويلات المصرفية، ونظام (Mir) لمدفوعات البطاقات الائتمانية.

أولويات السياسة الأمريكية

ويعلل الكاتب الأمريكى موكيتيس التخبط إزاء التعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية، بتغير المشهد الأمريكى المحلى، إذ جعلت الإدارات الأمريكية ـ سواء الديمقراطية أو الجمهورية ـ أولوياتها السياسية تتركز على الصين فى السياسة الخارجية.

عمومًا، يرى كاتب "ذا هيل"، أن التشابك الاقتصادى والأمنى العالمى المعقد سيجعل من غير المحتمل أن ينقسم العالم مرة أخرى إلى معسكرين مسلحين أو حتى ثلاثة لفترة طويلة، حيث تمثل الصين أكثر من ربع التصنيع العالمى، وأكثر من 20% من واردات الولايات المتحدة، كما تنتج روسيا 10% من نفط العالم، وتزود أوروبا بنحو 40% من الغاز الطبيعى، بجانب منتجات حيوية للعملية الإنتاجية فى الغرب مثل الأسمدة والألمونيوم والنيكل.

لذا، يتوقع موكيتيس أن يطول آمد الحرب الباردة الجديدة جدا لفترة طويلة، تعزل فيها روسيا لأشهر، وربما لفترة أطول، متوقعًا أن يغزو بوتين مولدفيا وجورجيا أيضًا.