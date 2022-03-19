بوتين يبحث مع رئيس وزراء لوكسمبورج مسار المفاوضات مع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - بحث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، هاتفيا اليوم السبت، مع رئيس وزراء لوكسمبورج، كسافييه بيتيل، التقييمات الأساسية لمسار المفاوضات بين الممثلين الروس والأوكرانيين.





وذكر بيان للمكتب الصحفى للكرملين، أن رئيس وزراء لوكسمبورج، أبلغ الرئيس الروسى عن اتصالاته مع زعماء أوكرانيا وعدد من الدول الأخرى، مشيرا إلى أن بوتين استعرض أثناء الاتصال الهاتفى تقييماته الأساسية لمسار المفاوضات بين الوفدين الروسى والأوكرانى. وأضاف البيان، أن الرئيس بوتين أشار أيضا إلى الطبيعة غير المقبولة للأنشطة العسكرية البيولوجية للولايات المتحدة فى أوكرانيا، والتى اعتبرها خطرا كبيرا على كل من روسيا وأوروبا بأسرها.

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